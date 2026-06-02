Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи продлятся три дня - СМИ
Киев • УНН
Бывшего лидера Ирана похоронят в течение трех дней в нескольких городах. Его преемник Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся перед общественностью.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи будет похоронен с государственными почестями в течение трех дней в городах по всей стране. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на IRNA, передает УНН.
Детали
Похоронная процессия Али Хаменеи в Тегеране продлится не менее 24 часов, сообщило агентство со ссылкой на заместителя мэра города.
Ожидается, что в восточном городе Мешхед, где он будет похоронен, соберутся скорбящие из соседних стран, таких как Пакистан и Афганистан, заявил чиновник.
Еще одна процессия пройдет в городе Кум.
Добавим
Али Хаменеи был убит в результате первых американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля.
Его сын Моджтаба Хаменеи сменил его на посту верховного лидера, но с момента своего назначения не появлялся на публике, ограничиваясь лишь заявлениями, зачитанными по иранскому государственному телевидению или в социальных сетях.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, по его мнению, Моджтаба все еще жив и все активнее участвует в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.