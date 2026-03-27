ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
64%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Франция
Реклама
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Financial Times

В Иране заявили, что новый верховный лидер здоров, но отсутствует по соображениям безопасности

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

Представитель Ирана в ООН заявил о полном здоровье нового лидера и его руководстве страной. Отсутствие Хаменеи на публике объясняют мерами безопасности.

В Иране заявили, что новый верховный лидер здоров, но отсутствует по соображениям безопасности

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и руководит страной, заявил сегодня иранский чиновник, объяснив его отсутствие на публике соображениями безопасности, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами", - заявил Али Бахрейни, представитель Ирана в отделении ООН в Женеве, согласно сообщению иранской государственной студенческой сети новостей (SNN), добавив, что "он полностью здоров и продолжает руководить страной".

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лечится в резиденции путина после ударов США и Израиля - СМИ15.03.26, 21:37 • 15389 просмотров

Добавим

Хаменеи не появлялся на публике с тех пор, как его отец и бывший верховный лидер Али Хаменеи был убит в прошлом месяце в результате совместных американо-израильских ударов. С момента его назначения были зачитаны только заявления, якобы сделанные новым верховным лидером.

Ранее в этом месяце источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля он получил перелом стопы и другие незначительные травмы. Помимо травмы стопы, 56-летний Хаменеи получил синяк под левым глазом, а также небольшие рваные раны на лице, сообщил источник.

В Израиле заявили, что будут преследовать нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи17.03.26, 21:45 • 6318 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Женева
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Иран