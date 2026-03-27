В Иране заявили, что новый верховный лидер здоров, но отсутствует по соображениям безопасности
Киів • УНН
Представитель Ирана в ООН заявил о полном здоровье нового лидера и его руководстве страной. Отсутствие Хаменеи на публике объясняют мерами безопасности.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и руководит страной, заявил сегодня иранский чиновник, объяснив его отсутствие на публике соображениями безопасности, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами", - заявил Али Бахрейни, представитель Ирана в отделении ООН в Женеве, согласно сообщению иранской государственной студенческой сети новостей (SNN), добавив, что "он полностью здоров и продолжает руководить страной".

Хаменеи не появлялся на публике с тех пор, как его отец и бывший верховный лидер Али Хаменеи был убит в прошлом месяце в результате совместных американо-израильских ударов. С момента его назначения были зачитаны только заявления, якобы сделанные новым верховным лидером.
Ранее в этом месяце источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля он получил перелом стопы и другие незначительные травмы. Помимо травмы стопы, 56-летний Хаменеи получил синяк под левым глазом, а также небольшие рваные раны на лице, сообщил источник.
