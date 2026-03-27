В Ірані заявили, що новий верховний лідер здоровий, але відсутній із міркувань безпеки
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї здоровий та керує країною, заявив сьогодні іранський чиновник, пояснивши його відсутність на публіці міркуваннями безпеки, передає УНН із посиланням на CNN.
"Причиною його відсутності на публіці є дотримання міркувань безпеки у зв'язку з нинішніми особливими обставинами", - заявив Алі Бахрейні, представник Ірану у відділенні ООН у Женеві, згідно з повідомленням іранської державної студентської мережі новин (SNN), додавши, що "він повністю здоровий і продовжує керувати країною".
Хаменеї не з'являвся на публіці з того часу, як його батько та колишній верховний лідер Алі Хаменеї був убитий минулого місяця внаслідок спільних американо-ізраїльських ударів. З моменту його призначення було зачитано лише заяви, нібито зроблені новим верховним лідером.
Раніше цього місяця джерело, знайоме із ситуацією, повідомило CNN, що в перший день бомбардувань з боку США та Ізраїлю він отримав перелом стопи та інші незначні травми. Крім травми стопи, 56-річний Хаменеї отримав синець під лівим оком, а також невеликі рвані рани на обличчі, повідомило джерело.
