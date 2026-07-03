Влиятельный иранский генерал вышел из тени на фоне похорон Али Хаменеи - AP

Фото: National Council of Resistance of Iran

Влиятельный иранский генерал Ахмад Вахиди неожиданно вышел из тени на фоне похорон почившего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Генерал не появлялся на публике с 8 февраля - еще за несколько недель до начала войны в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Фотографии, опубликованные иранскими государственными СМИ, показали генерала Ахмада Вахиди на встрече в четверг, посвященной похоронам Хаменеи, а затем сидящим рядом с его гробом во время небольшой церемонии прощания, организованной иранской теократией в четверг вечером недалеко от бывшей резиденции верховного лидера в центре Тегерана.

В Иране начались семидневные государственные похороны аятоллы Хаменеи с участием делегаций из более чем 100 стран

"Они должны знать, что чистая кровь нашего имама-мученика станет еще одним поворотным моментом в победах любимого ислама на мировой арене, - сказал Вахиди государственному телевидению в комментариях, транслировавшихся в пятницу. - Они унесут в могилу желание увидеть, как эта нация капитулирует. Эта нация будет подниматься все выше день ото дня благодаря этой чистой крови".

По данным издания, Вахиди, как говорят эксперты, стал ключевым игроком в формировании жесткой позиции Ирана на переговорах о возможном окончательном завершении войны с Соединенными Штатами. Его не видели на публике с 8 февраля за несколько недель до начала войны в Иране.

Также отмечается, что считается, что Вахиди входит в узкий круг лиц, имеющих прямой контакт с новым Верховным лидером Ирана - аятоллой Моджтабой Хаменеи. Последний, по данным AP News, вынужден скрываться после того, как получил ранение 28 февраля в результате израильских авиаударов, которые унесли жизнь его отца.

Как указывает издание, остается неясным, появится ли Хаменеи на похоронах своего отца.

Контекст

Али Хаменеи был убит в результате первых американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля. Ему было 86 лет.

Его сын Моджтаба Хаменеи сменил его на посту верховного лидера, но с момента своего назначения он практически не появлялся на публике, ограничиваясь лишь заявлениями, зачитанными по иранскому государственному телевидению или в социальных сетях.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласился почти на все ключевые требования Вашингтона.