В Иране начались семидневные государственные похороны аятоллы Хаменеи с участием делегаций из более чем 100 стран

В Иране началась семидневная серия государственных похоронных церемоний в честь бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. На церемонию прибыли иностранные делегации из более чем 100 стран. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

В Иране началась семидневная серия государственных похоронных церемоний в честь бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, на которые прибыли иностранные делегации из более чем 100 стран. В пятницу тело Хаменеи было выставлено для прощания в огромном зале в Тегеране, где ученые, правительственные чиновники, иностранные высокопоставленные лица и другие скорбящие отдали ему последнюю дань уважения после 37 лет его правления - пишет издание.

Его гроб открыли поздно вечером в четверг перед толпой плачущих сторонников. В пятницу гроб - а также гробы членов семьи, погибших вместе с ним, - выставили для прощания в Большой Мосалле в Тегеране, большом молитвенном зале, построенном в честь его предшественника, аятоллы Рухоллы Хомейни.

86-летний Хаменеи погиб вместе с несколькими родственниками - в том числе дочерью, зятем и трехлетней внучкой - во время авиаудара 28 февраля, в первый день совместной войны США и Израиля против Ирана. Несколько недель спустя его сын, Моджтаба Хаменеи, официально стал его преемником на посту верховного лидера.

Похороны были запланированы на март, но продолжавшийся несколько месяцев конфликт отложил похоронные обряды до этой недели.

Гроб Хаменеи накрыли флагом, который ранее развевался над мавзолеем имама Хусейна в Кербеле. В пятницу дань уважения посетил иранский президент Масуд Пезешкиан. Ожидали также иностранных высокопоставленных лиц, в частности премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, президента Ирака Низара Амиди и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Сегодняшний день был посвящен высокопоставленным гостям из примерно 100 стран, которых пригласили принять участие в этой церемонии, в том числе президентам государств, премьер-министрам, спикерам парламентов и другим высокопоставленным лицам - заявил корреспондент издания с места захоронения.

Он отметил, что "приглашение не было отправлено европейским странам, которые поддержали военную кампанию Израиля и США против Ирана".

Прибытие иностранных делегаций произошло после закрытого осмотра, который прошел в комплексе предыдущим вечером.

Напомним

Иранские власти объявили о проведении многодневных похоронных церемоний для верховного лидера Али Хаменеи, погибшего 28 февраля во время войны между США, Израилем и Ираном. Мероприятия продлятся с 3 по 9 июля и пройдут в городах Ирана и Ирака.