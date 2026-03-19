Графики отключений электроэнергии
путин перестал появляться в Кремле после ликвидации лидера Ирана

Киев • УНН

 • 278 просмотра

российский диктатор девять дней не проводит публичных мероприятий в кремле. Встречи с чиновниками могут быть заранее записанными видеороликами.

российский диктатор владимир путин перестал появляться в кремле после ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Из расписания путина исчезли публичные мероприятия в кремле: последний раз он появлялся на таком мероприятии девять дней назад, о чем свидетельствуют публикации на сайте администрации президента.

Последним публичным событием, которое путин провел в кремле, стало совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа 9 марта.

После этого у путина состоялись только встречи с губернаторами, министром образования и главой "Сбербанка", а также совещание с Советом безопасности в формате видеоконференции.

В то же время встречи с чиновниками и государственными менеджерами нередко являются "консервами", то есть заранее записанными роликами. Кроме того, путин может участвовать в видеоконференциях из разных резиденций, поскольку у него есть несколько одинаковых кабинетов в разных резиденциях.

Напомним

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может находиться в москве, где, вероятно, лечится в резиденции путина после ударов США и Израиля.

Евгений Устименко

Новости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Владимир Путин
Али Хаменеи
Израиль
Соединённые Штаты
Иран