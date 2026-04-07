$43.580.0750.320.01
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
5.9м/с
65%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Кацуба
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 16253 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 19365 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 29379 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 42830 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 53598 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Таймс

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в коме - The Times

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Сын Али Хаменеи находится в недееспособном состоянии в городе Кум из-за тяжелой болезни. Официальный Тегеран отрицает госпитализацию и заявляет о здоровье лидера.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в коме - The Times

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в недееспособном состоянии и проходит лечение в священном городе Кум в центре страны, в 150 км к югу от Тегерана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Подробности

По данным разведки США и Израиля, сын убитого многолетнего лидера Али Хаменеи находится в бессознательном состоянии и лечится от "тяжелого" заболевания. В то же время тело старшего Хаменеи готовят к захоронению в Куме - центре шиитской духовной власти, религиозной столице Ирана. Оттуда начинал свой путь аятолла Рухолла Хомейни - Верховный лидер Ирана с 1979 по 1989 годы.

Однако иранские чиновники настаивают на том, что Хаменеи все еще руководит страной, несмотря на нестабильное состояние здоровья. Оппозиция исламскому режиму утверждает, что он находится в коме в больнице, тогда как часть населения предполагает, что он получил перелом ноги и травмы лица.

Сообщения о недееспособности поставили под сомнение статус Хаменеи в стране, где верховный лидер является абсолютным политическим и религиозным авторитетом. Это может породить предположения, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически сохраняет контроль над страной, а Хаменеи является молчаливой марионеткой или номинальной фигурой

- говорится в публикации The Times.

Напомним

Представитель Ирана в ООН заявил о том, что новый лидер страны Моджтаба Хаменеи полностью здоров и способен управлять страной. Отсутствие нового лидера на публике объясняют мерами безопасности.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Таймс
Организация Объединенных Наций
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран