Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в коме - The Times

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в недееспособном состоянии и проходит лечение в священном городе Кум в центре страны, в 150 км к югу от Тегерана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

По данным разведки США и Израиля, сын убитого многолетнего лидера Али Хаменеи находится в бессознательном состоянии и лечится от "тяжелого" заболевания. В то же время тело старшего Хаменеи готовят к захоронению в Куме - центре шиитской духовной власти, религиозной столице Ирана. Оттуда начинал свой путь аятолла Рухолла Хомейни - Верховный лидер Ирана с 1979 по 1989 годы.

Однако иранские чиновники настаивают на том, что Хаменеи все еще руководит страной, несмотря на нестабильное состояние здоровья. Оппозиция исламскому режиму утверждает, что он находится в коме в больнице, тогда как часть населения предполагает, что он получил перелом ноги и травмы лица.

Сообщения о недееспособности поставили под сомнение статус Хаменеи в стране, где верховный лидер является абсолютным политическим и религиозным авторитетом. Это может породить предположения, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически сохраняет контроль над страной, а Хаменеи является молчаливой марионеткой или номинальной фигурой - говорится в публикации The Times.

Представитель Ирана в ООН заявил о том, что новый лидер страны Моджтаба Хаменеи полностью здоров и способен управлять страной. Отсутствие нового лидера на публике объясняют мерами безопасности.