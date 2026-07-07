Высокий суд Лондона отказал компании Nord Stream AG, оператору газопроводов «Северный поток», в выплате почти 580 млн евро страхового возмещения за подрыв газопроводов в 2022 году. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Nord Stream AG, которая находится под контролем российского «газпрома», требовала от западных страховых компаний компенсацию за повреждение газопроводов. В случае победы компания могла получить одну из крупнейших страховых выплат в истории за повреждение инфраструктуры.

Суд связал взрывы с войной РФ против Украины

Судья Клэр Моулдер встала на сторону страховых компаний, придя к выводу, что убытки от подрыва «Северных потоков» прямо или косвенно связаны с российско-украинской войной.

В ходе шестинедельного рассмотрения дела среди возможных причастных к взрывам называли Россию, Украину и США. В то же время суд не установил, какая именно сторона несет ответственность за разрушение газопроводов.

Украина пока не получила официальной информации об обвинении украинца по делу «Северных потоков» — Зеленский