Украина пока не получила официальной информации об обвинении украинца по делу «Северных потоков» — Зеленский

Официальный Киев пока не получал проверенной информации относительно деталей обвинения, которое предъявили украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, которая состоялась 1 июля, передает УНН.

Детали

Комментируя сообщения о предъявлении обвинения украинцу в Германии, Зеленский отметил, что Украина на данный момент не располагает официальной информацией относительно деталей этого процесса.

«Мы не знаем сейчас всех деталей этого процесса. Мы не получали официально всех деталей, по крайней мере я не видел. Соответствующие органы наших двух стран свяжутся, и мы, когда получим больше деталей, сможем соответствующим образом отреагировать», — сказал Зеленский.

Контекст

Ранее немецкие СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ZDF, сообщили, что Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

По данным этих медиа, дело должен рассматривать Высший земельный суд в Гамбурге. Кузнецова подозревают в причастности к организации диверсии против энергетической инфраструктуры. Ему могут инкриминировать участие во взрыве и уничтожении объектов инфраструктуры.

На данный момент Федеральная прокуратура Германии публично не комментирует детали обвинения, которое предъявили украинцу.

Что нужно знать о Сергее Кузнецове

Сергея Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года по европейскому ордеру Германии. В ноябре того же года его экстрадировали в ФРГ. Сам украинец отрицает причастность к подрыву газопроводов.

Но по версии немецкого следствия, группа лиц в сентябре 2022 года могла использовать арендованную яхту для транспортировки взрывчатки в район у острова Борнхольм, где впоследствии произошли взрывы на газопроводах.

Что известно о подрыве «Северных потоков»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Тогда они повредили три из четырех ниток газопроводов.

Дания и Швеция ранее пришли к выводу, что речь шла о диверсии, однако в 2024 году закрыли свои расследования, не назвав виновных. А Германия продолжила собственное расследование.

Украина в свою очередь отрицает причастность государства к подрыву газопроводов.

Напомним

В начале января 2026 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец получил обращение от жены Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве «Северного потока», о ненадлежащих условиях содержания в немецком СИЗО. Тогда украинцу не выдали зимнюю обувь, не разрешили позвонить и держали в изоляции.