Підрив "Північного потоку": у СІЗО Німеччини порушують права українця Кузнєцова, Лубінець особисто хоче перевірити умови

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що отримав чергову тривожну звістку від дружини Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північного потоку", яка нещодавно відвідала його в німецькому СІЗО. Українцю не видають зимове взуття, не дають змоги подзвонити та утримують у секції для "особливо небезпечних", передає УНН.

З листопада він (Кузнєцов - ред.) не здійснив жодного телефонного дзвінка, попри те, що суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Адміністрація установи досі "технічно" не організувала таку можливість. Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішене з урахуванням його потреб - повідомив Лубінець.

Окремо омбудсман звернув увагу, що за наявною інформацією, Сергія утримують у секції для "особливо небезпечних", у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одиночній камері. Дружина може бачити його лише один раз на місяць, можливості спілкування та доступу до нормальних умов суттєво обмежені. В інших секціях установи, за її словами, подібного рівня ізоляції та тиску немає.

Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини - додав Лубінець.

У зв’язку з цим Уповноважений публічно і офіційно звернувся до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина.

Зараз готую офіційні листи з детальним переліком зафіксованих порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій Німеччини з вимогою невідкладно виправити ситуацію. Я буду наполягати на наданні мені можливості провести моніторинговий візит особисто до місця утримання Сергія Кузнєцова. Я хочу особисто перевірити умови тримання нашого громадянина, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права - додав він.

Крім того, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Лубінець вимагає надати йому та його делегації безперешкодний доступ до Сергія Кузнєцова і забезпечити приведення умов його утримання у відповідність до стандартів Ради Європи, Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН проти катувань.

Я залишаюся на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія і запевняю: ми не залишимо його наодинці з цією ситуацією - резюмував омбудсман.

Контекст

49-річний українець Сергій Кузнєцов, підозрюваний у справі підриву "Північного потоку", відмовлявся від їжі з 31 жовтня. Він протестував проти умов утримання у в'язниці суворого режиму в Італії та вимагав дотримання своїх прав.

Минулого тижня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець передав лист до Міністерства юстиції Італії щодо Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та утримують у неналежних умовах.