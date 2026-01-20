$43.180.08
Ексклюзив
13:37 • 462 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 1680 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 6504 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 16238 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 17475 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 19774 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19528 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 16997 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36121 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67007 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Підрив "Північного потоку": у СІЗО Німеччини порушують права українця Кузнєцова, Лубінець особисто хоче перевірити умови

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Дмитро Лубінець отримав звернення від дружини Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північного потоку", про неналежні умови утримання в німецькому СІЗО. Українцю не видають зимове взуття, не дають телефонувати та тримають в ізоляції.

Підрив "Північного потоку": у СІЗО Німеччини порушують права українця Кузнєцова, Лубінець особисто хоче перевірити умови

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що отримав чергову тривожну звістку від дружини Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північного потоку", яка нещодавно відвідала його в німецькому СІЗО. Українцю не видають зимове взуття, не дають змоги подзвонити та утримують у секції для "особливо небезпечних", передає УНН.

З листопада він (Кузнєцов - ред.) не здійснив жодного телефонного дзвінка, попри те, що суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Адміністрація установи досі "технічно" не організувала таку можливість. Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішене з урахуванням його потреб 

- повідомив Лубінець.

Окремо омбудсман звернув увагу, що за наявною інформацією, Сергія утримують у секції для "особливо небезпечних", у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одиночній камері. Дружина може бачити його лише один раз на місяць, можливості спілкування та доступу до нормальних умов суттєво обмежені. В інших секціях установи, за її словами, подібного рівня ізоляції та тиску немає.

Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини 

- додав Лубінець.

У зв’язку з цим Уповноважений публічно і офіційно звернувся до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина.

Зараз готую офіційні листи з детальним переліком зафіксованих порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій Німеччини з вимогою невідкладно виправити ситуацію. Я буду наполягати на наданні мені можливості провести моніторинговий візит особисто до місця утримання Сергія Кузнєцова. Я хочу особисто перевірити умови тримання нашого громадянина, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права 

- додав він.

Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ15.01.26, 20:25 • 7149 переглядiв

Крім того, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Лубінець вимагає надати йому та його делегації безперешкодний доступ до Сергія Кузнєцова і забезпечити приведення умов його утримання у відповідність до стандартів Ради Європи, Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН проти катувань.

Я залишаюся на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія і запевняю: ми не залишимо його наодинці з цією ситуацією 

- резюмував омбудсман.

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець Сергій Кузнєцов припинив голодування в італійській в'язниці11.11.25, 23:25 • 16868 переглядiв

Контекст

49-річний українець Сергій Кузнєцов, підозрюваний у справі підриву "Північного потоку", відмовлявся від їжі з 31 жовтня. Він протестував проти умов утримання у в'язниці суворого режиму в Італії та вимагав дотримання своїх прав.

Минулого тижня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець передав лист до Міністерства юстиції Італії щодо Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та утримують у неналежних умовах.

Антоніна Туманова

Політика
Енергетика
Північний потік
Рада Європи
Верховна Рада України
Організація Об'єднаних Націй
Італія
Німеччина
Україна