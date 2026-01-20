Подрыв "Северного потока": в СИЗО Германии нарушают права украинца Кузнецова, Лубинец лично хочет проверить условия

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 784 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 2508 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 7044 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 16548 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 17740 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 19940 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 19631 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17054 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36217 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67123 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 16279 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 35715 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 37576 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 29150 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 13127 просмотра
публикации
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 2506 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 13207 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 29244 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 65859 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 72317 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Гренландия
Днепр
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 32386 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 47934 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 40654 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 45109 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 57026 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Подрыв "Северного потока": в СИЗО Германии нарушают права украинца Кузнецова, Лубинец лично хочет проверить условия

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Дмитрий Лубинец получил обращение от жены Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северного потока", о ненадлежащих условиях содержания в немецком СИЗО. Украинцу не выдают зимнюю обувь, не дают звонить и держат в изоляции.

Подрыв "Северного потока": в СИЗО Германии нарушают права украинца Кузнецова, Лубинец лично хочет проверить условия

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что получил очередное тревожное известие от жены Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северного потока", которая недавно посетила его в немецком СИЗО. Украинцу не выдают зимнюю обувь, не дают возможности позвонить и содержат в секции для "особо опасных", передает УНН.

С ноября он (Кузнецов - ред.) не совершил ни одного телефонного звонка, несмотря на то, что суд официально разрешил ему телефонные контакты. Администрация учреждения до сих пор "технически" не организовала такую возможность. Зимняя обувь, которая была передана и хранится на складе, Сергею не выдается. Вопрос питания, несмотря на все предыдущие обращения, до сих пор окончательно не решен с учетом его потребностей

- сообщил Лубинец.

Отдельно омбудсмен обратил внимание, что, по имеющейся информации, Сергея содержат в секции для "особо опасных", в режиме фактической изоляции – 23 часа в сутки в одиночной камере. Жена может видеть его только один раз в месяц, возможности общения и доступа к нормальным условиям существенно ограничены. В других секциях учреждения, по ее словам, подобного уровня изоляции и давления нет.

Такой режим содержания может иметь признаки бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и потенциально быть расценен как форма пыток, что недопустимо в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека

- добавил Лубинец.

В связи с этим Уполномоченный публично и официально обратился в компетентные органы Федеративной Республики Германия.

Сейчас готовлю официальные письма с детальным перечнем зафиксированных нарушений в органы юстиции, пенитенциарной системы и правозащитные институции Германии с требованием безотлагательно исправить ситуацию. Я буду настаивать на предоставлении мне возможности провести мониторинговый визит лично к месту содержания Сергея Кузнецова. Я хочу лично проверить условия содержания нашего гражданина, пообщаться с ним конфиденциально и оценить, насколько соблюдаются его права

- добавил он.

Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15.01.26, 20:25 • 7149 просмотров

Кроме того, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Лубинец требует предоставить ему и его делегации беспрепятственный доступ к Сергею Кузнецову и обеспечить приведение условий его содержания в соответствие со стандартами Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции ООН против пыток.

Я остаюсь на связи с семьей и адвокатами Сергея и уверяю: мы не оставим его наедине с этой ситуацией

- резюмировал омбудсмен.

Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме11.11.25, 23:25 • 16868 просмотров

Контекст

49-летний украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в деле подрыва "Северного потока", отказывался от еды с 31 октября. Он протестовал против условий содержания в тюрьме строгого режима в Италии и требовал соблюдения своих прав.

На прошлой неделе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец передал письмо в Министерство юстиции Италии относительно Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и содержат в ненадлежащих условиях.

Антонина Туманова

ПолитикаНаши за границей
Энергетика
Северный поток
Совет Европы
Верховная Рада
Организация Объединенных Наций
Италия
Германия
Украина