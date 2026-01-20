Подрыв "Северного потока": в СИЗО Германии нарушают права украинца Кузнецова, Лубинец лично хочет проверить условия

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что получил очередное тревожное известие от жены Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северного потока", которая недавно посетила его в немецком СИЗО. Украинцу не выдают зимнюю обувь, не дают возможности позвонить и содержат в секции для "особо опасных", передает УНН.

С ноября он (Кузнецов - ред.) не совершил ни одного телефонного звонка, несмотря на то, что суд официально разрешил ему телефонные контакты. Администрация учреждения до сих пор "технически" не организовала такую возможность. Зимняя обувь, которая была передана и хранится на складе, Сергею не выдается. Вопрос питания, несмотря на все предыдущие обращения, до сих пор окончательно не решен с учетом его потребностей - сообщил Лубинец.

Отдельно омбудсмен обратил внимание, что, по имеющейся информации, Сергея содержат в секции для "особо опасных", в режиме фактической изоляции – 23 часа в сутки в одиночной камере. Жена может видеть его только один раз в месяц, возможности общения и доступа к нормальным условиям существенно ограничены. В других секциях учреждения, по ее словам, подобного уровня изоляции и давления нет.

Такой режим содержания может иметь признаки бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и потенциально быть расценен как форма пыток, что недопустимо в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека - добавил Лубинец.

В связи с этим Уполномоченный публично и официально обратился в компетентные органы Федеративной Республики Германия.

Сейчас готовлю официальные письма с детальным перечнем зафиксированных нарушений в органы юстиции, пенитенциарной системы и правозащитные институции Германии с требованием безотлагательно исправить ситуацию. Я буду настаивать на предоставлении мне возможности провести мониторинговый визит лично к месту содержания Сергея Кузнецова. Я хочу лично проверить условия содержания нашего гражданина, пообщаться с ним конфиденциально и оценить, насколько соблюдаются его права - добавил он.

Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ

Кроме того, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Лубинец требует предоставить ему и его делегации беспрепятственный доступ к Сергею Кузнецову и обеспечить приведение условий его содержания в соответствие со стандартами Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции ООН против пыток.

Я остаюсь на связи с семьей и адвокатами Сергея и уверяю: мы не оставим его наедине с этой ситуацией - резюмировал омбудсмен.

Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме

Контекст

49-летний украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в деле подрыва "Северного потока", отказывался от еды с 31 октября. Он протестовал против условий содержания в тюрьме строгого режима в Италии и требовал соблюдения своих прав.

На прошлой неделе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец передал письмо в Министерство юстиции Италии относительно Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и содержат в ненадлежащих условиях.