Поїзд метро зійшов з рейок у Гамбурзі: пошкоджено зустрічний потяг зі 172 пасажирами

У німецькому місті Гамбург на високій швидкості зійшов з рейок поїзд метро. Це сталось у вівторок ввечері: у поїзді не було пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на mopo.de.

Деталі

У Гамбурзі на станції Білштедт напередодні ввечері сталася аварія з поїздом метро. Порожній поїзд лінії U2 на заїзній колії врізався в опорний брус, після чого три вагони зійшли з рейок, а задня частина поїзда врізалася в відбійник. Рух між станціями було негайно зупинено. Машиніста в стані шоку доставили до лікарні.

При цьому, як повідомляють німецькі ЗМІ, один з вагонів, що зійшов з рейок, міг пошкодити зустрічний поїзд. У ньому перебували 172 пасажири: людей вивели з вагонів по аварійних сходах і вивезли автобусами. Ділянка лінії залишиться закритою до кінця дня, причини аварії розслідуються.

