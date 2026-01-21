Поїзд метро зійшов з рейок у Гамбурзі: пошкоджено зустрічний потяг зі 172 пасажирами
Порожній поїзд метро зійшов з рейок на станції Білштедт у Гамбурзі, врізавшись в опорний брус. Три вагони зійшли з рейок, а один пошкодив зустрічний поїзд зі 172 пасажирами.
У німецькому місті Гамбург на високій швидкості зійшов з рейок поїзд метро. Це сталось у вівторок ввечері: у поїзді не було пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на mopo.de.
Деталі
У Гамбурзі на станції Білштедт напередодні ввечері сталася аварія з поїздом метро. Порожній поїзд лінії U2 на заїзній колії врізався в опорний брус, після чого три вагони зійшли з рейок, а задня частина поїзда врізалася в відбійник. Рух між станціями було негайно зупинено. Машиніста в стані шоку доставили до лікарні.
При цьому, як повідомляють німецькі ЗМІ, один з вагонів, що зійшов з рейок, міг пошкодити зустрічний поїзд. У ньому перебували 172 пасажири: людей вивели з вагонів по аварійних сходах і вивезли автобусами. Ділянка лінії залишиться закритою до кінця дня, причини аварії розслідуються.
