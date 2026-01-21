Поїзд метро зійшов з рейок у Гамбурзі: пошкоджено зустрічний потяг зі 172 пасажирами

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:59 • 2706 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 22249 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 43215 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 38172 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 61553 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 37573 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 54157 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26603 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29696 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27330 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 19769 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 24058 перегляди
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності21 січня, 00:47 • 11219 перегляди
Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали пораненняVideo21 січня, 01:20 • 10131 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою04:33 • 8324 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 32782 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 61548 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 54152 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 48951 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 61177 перегляди
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 5990 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 16119 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 22324 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 23273 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 30130 перегляди
Поїзд метро зійшов з рейок у Гамбурзі: пошкоджено зустрічний потяг зі 172 пасажирами

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Порожній поїзд метро зійшов з рейок на станції Білштедт у Гамбурзі, врізавшись в опорний брус. Три вагони зійшли з рейок, а один пошкодив зустрічний поїзд зі 172 пасажирами.

Поїзд метро зійшов з рейок у Гамбурзі: пошкоджено зустрічний потяг зі 172 пасажирами

У німецькому місті Гамбург на високій швидкості зійшов з рейок поїзд метро. Це сталось у вівторок ввечері: у поїзді не було пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на mopo.de.

Деталі

У Гамбурзі на станції Білштедт напередодні ввечері сталася аварія з поїздом метро. Порожній поїзд лінії U2 на заїзній колії врізався в опорний брус, після чого три вагони зійшли з рейок, а задня частина поїзда врізалася в відбійник. Рух між станціями було негайно зупинено. Машиніста в стані шоку доставили до лікарні.

При цьому, як повідомляють німецькі ЗМІ, один з вагонів, що зійшов з рейок, міг пошкодити зустрічний поїзд. У ньому перебували 172 пасажири: людей вивели з вагонів по аварійних сходах і вивезли автобусами. Ділянка лінії залишиться закритою до кінця дня, причини аварії розслідуються.

Нагадаємо

Неподалік міста Барселона в Іспанії сталася аварія поїзда: одна людина загинула і щонайменше 14 поранені.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Дорожньо-транспортна пригода
Гамбург
Іспанія
Німеччина