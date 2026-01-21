Поезд метро сошел с рельсов в Гамбурге: поврежден встречный поезд со 172 пассажирами

$43.180.08
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 22276 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 43244 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 38201 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 61597 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 37588 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 54185 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26604 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29696 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27330 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Графики отключений электроэнергии
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с Венесуэлой
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности
Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Рэнд Пол
Майк Джонсон
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Давос
Дания
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель

Поезд метро сошел с рельсов в Гамбурге: поврежден встречный поезд со 172 пассажирами

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Пустой поезд метро сошел с рельсов на станции Билштедт в Гамбурге, врезавшись в опорный брус. Три вагона сошли с рельсов, а один повредил встречный поезд со 172 пассажирами.

Поезд метро сошел с рельсов в Гамбурге: поврежден встречный поезд со 172 пассажирами

В немецком городе Гамбург на высокой скорости сошел с рельсов поезд метро. Это произошло во вторник вечером: в поезде не было пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на mopo.de.

Детали

В Гамбурге на станции Билштедт накануне вечером произошла авария с поездом метро. Пустой поезд линии U2 на заездном пути врезался в опорный брус, после чего три вагона сошли с рельсов, а задняя часть поезда врезалась в отбойник. Движение между станциями было немедленно остановлено. Машиниста в состоянии шока доставили в больницу.

При этом, как сообщают немецкие СМИ, один из сошедших с рельсов вагонов мог повредить встречный поезд. В нем находились 172 пассажира: людей вывели из вагонов по аварийным лестницам и вывезли автобусами. Участок линии останется закрытым до конца дня, причины аварии расследуются.

Напомним

Неподалеку от города Барселона в Испании произошла авария поезда: один человек погиб и по меньшей мере 14 ранены.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Дорожно-транспортное происшествие
Гамбург
Испания
Германия