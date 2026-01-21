Поезд метро сошел с рельсов в Гамбурге: поврежден встречный поезд со 172 пассажирами

В немецком городе Гамбург на высокой скорости сошел с рельсов поезд метро. Это произошло во вторник вечером: в поезде не было пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на mopo.de.

Детали

В Гамбурге на станции Билштедт накануне вечером произошла авария с поездом метро. Пустой поезд линии U2 на заездном пути врезался в опорный брус, после чего три вагона сошли с рельсов, а задняя часть поезда врезалась в отбойник. Движение между станциями было немедленно остановлено. Машиниста в состоянии шока доставили в больницу.

При этом, как сообщают немецкие СМИ, один из сошедших с рельсов вагонов мог повредить встречный поезд. В нем находились 172 пассажира: людей вывели из вагонов по аварийным лестницам и вывезли автобусами. Участок линии останется закрытым до конца дня, причины аварии расследуются.

Напомним

Неподалеку от города Барселона в Испании произошла авария поезда: один человек погиб и по меньшей мере 14 ранены.