Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через безпілотник: перенаправляли літаки

08:00
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
5 листопада, 15:03
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 13:23
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину
Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров'я
У фінській школі українську ученицю змусили співати "Калинку"
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
08:00
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 15:03
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 13:23
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 42506 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 55620 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через безпілотник: перенаправляли літаки

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Аеропорт Ганновера призупинив роботу на 45 хвилин увечері 5 листопада після виявлення дрона поблизу. Три літаки були перенаправлені до інших аеропортів, а інші рейси затримані.

Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через безпілотник: перенаправляли літаки

Аеропорт міста Ганновер у Німеччині був вимушений увечері в середу, 5 листопада, призупинити роботу на 45 хвилин через виявлений неподалік дрон, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Як повідомляє агентство dpa, роботу повітряної гавані було тимчасово припинено о 22:00 за берлінським часом.

У поліції повідомили, що це сталося після того, як пілоти авіалайнера, який заходив на посадку, побачили БПЛА і доповіли про нього співробітникам аеропорту. За попередніми даними, дрон літав над довколишньою промисловою зоною.

У результаті три літаки довелося перенаправити до інших аеропортів. Зокрема, лайнер, який виконував рейс із Франкфурта-на-Майні, був направлений до Гамбурга (152 км від Ганновера). Інші були змушені здійснювати злети та посадки із затримками.

Доповнення

Останні кілька тижнів дрони неодноразово помічали над аеропортами та критично важливими об'єктами Німеччини. Зокрема, вони призводили до збоїв у роботі найбільшого аеропорту країни у Франкфурті-на-Майні та другого за величиною у Мюнхені, їх також бачили над містом Кіль на півночі ФРН. Поміченими у Мюнхені літальними апаратами виявилися військові розвідувальні безпілотники, писав таблоїд Bild із посиланням на секретну доповідь поліції.

В останні дні БПЛА бачили над аеропортами Берліна, де 31 жовтня були змушені призупинити роботу майже на дві години та Бремена. У другому місті аеропорт 2 листопада не міг нормально функціонувати майже годину.

Безліч інцидентів із дронами також відбувалися над аеропортами та іншими об'єктами низки європейських країн. Наприклад, БПЛА помічали над аеропортами Данії, архіпелагом Карлскруна, де розташована найбільша військово-морська база Швеції, і військовими об'єктами в Осло. У Бельгії дрони літали не лише над аеропортами, а й над базою НАТО.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Bild
НАТО
Осло
Мюнхен
Гамбург
Данія
Швеція
Бельгія
Німеччина
Берлін