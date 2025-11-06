Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через безпілотник: перенаправляли літаки

Аеропорт міста Ганновер у Німеччині був вимушений увечері в середу, 5 листопада, призупинити роботу на 45 хвилин через виявлений неподалік дрон, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Як повідомляє агентство dpa, роботу повітряної гавані було тимчасово припинено о 22:00 за берлінським часом.

У поліції повідомили, що це сталося після того, як пілоти авіалайнера, який заходив на посадку, побачили БПЛА і доповіли про нього співробітникам аеропорту. За попередніми даними, дрон літав над довколишньою промисловою зоною.

У результаті три літаки довелося перенаправити до інших аеропортів. Зокрема, лайнер, який виконував рейс із Франкфурта-на-Майні, був направлений до Гамбурга (152 км від Ганновера). Інші були змушені здійснювати злети та посадки із затримками.

Доповнення

Останні кілька тижнів дрони неодноразово помічали над аеропортами та критично важливими об'єктами Німеччини. Зокрема, вони призводили до збоїв у роботі найбільшого аеропорту країни у Франкфурті-на-Майні та другого за величиною у Мюнхені, їх також бачили над містом Кіль на півночі ФРН. Поміченими у Мюнхені літальними апаратами виявилися військові розвідувальні безпілотники, писав таблоїд Bild із посиланням на секретну доповідь поліції.

В останні дні БПЛА бачили над аеропортами Берліна, де 31 жовтня були змушені призупинити роботу майже на дві години та Бремена. У другому місті аеропорт 2 листопада не міг нормально функціонувати майже годину.

Безліч інцидентів із дронами також відбувалися над аеропортами та іншими об'єктами низки європейських країн. Наприклад, БПЛА помічали над аеропортами Данії, архіпелагом Карлскруна, де розташована найбільша військово-морська база Швеції, і військовими об'єктами в Осло. У Бельгії дрони літали не лише над аеропортами, а й над базою НАТО.