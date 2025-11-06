Аэропорт Ганновера приостанавливал работу из-за беспилотника: перенаправляли самолеты

Аэропорт города Ганновер в Германии был вынужден вечером в среду, 5 ноября, приостановить работу на 45 минут из-за обнаруженного неподалеку дрона, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Как сообщает агентство dpa, работа воздушной гавани была временно приостановлена в 22:00 по берлинскому времени.

В полиции сообщили, что это произошло после того, как пилоты авиалайнера, заходившего на посадку, увидели БПЛА и доложили о нем сотрудникам аэропорта. По предварительным данным, дрон летал над близлежащей промышленной зоной.

В результате три самолета пришлось перенаправить в другие аэропорты. В частности, лайнер, выполнявший рейс из Франкфурта-на-Майне, был направлен в Гамбург (152 км от Ганновера). Другие были вынуждены совершать взлеты и посадки с задержками.

Дополнение

Последние несколько недель дроны неоднократно замечали над аэропортами и критически важными объектами Германии. В частности, они приводили к сбоям в работе крупнейшего аэропорта страны во Франкфурте-на-Майне и второго по величине в Мюнхене, их также видели над городом Киль на севере ФРГ. Замеченными в Мюнхене летательными аппаратами оказались военные разведывательные беспилотники, писал таблоид Bild со ссылкой на секретный доклад полиции.

В последние дни БПЛА видели над аэропортами Берлина, где 31 октября были вынуждены приостановить работу почти на два часа, и Бремена. Во втором городе аэропорт 2 ноября не мог нормально функционировать почти час.

Множество инцидентов с дронами также происходили над аэропортами и другими объектами ряда европейских стран. Например, БПЛА замечали над аэропортами Дании, архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база Швеции, и военными объектами в Осло. В Бельгии дроны летали не только над аэропортами, но и над базой НАТО.