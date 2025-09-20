Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планети

Всесвітній день прибирання, який відзначається кожного року в третю суботу вересня є глобальною подією, яка об’єднала мільйони людей по всьому світу з метою прибирання планети від сміття. Мета цієї акції – привернути увагу на проблему відходів, у тому числі сміття у воді. Про інші особливості цього дня у матеріалі УНН.

Як з’явився Всесвітній день прибирання

Перший Всесвітній день прибирання відбувся третьої суботи у вересні 2018 року. До цього вже відбувалися масштабні заходи, метою яких було очищення нашої планети від сміття та відходів. Однак саме Всесвітній день прибирання вважається найбільш глобальним, адже саме він об’єднав навколо себе до 5% населення нашої планети, що складає близько 400 мільйонів людей.

Цю подію відзначають не святковими та урочистими заходами, а прибиранням відходів та їх картографуванням. Прибирання довкілля відбувається майже в кожному куточку світу.

Зазвичай до подібних акцій залучені громадські місцеві та міжнародні об’єднання, товариства надання допомоги, різні комерційні, державні та некомерційні організації. До очищення від сміття та відходів відносять також знешкодження мін, очищення прибережних зон, лісосмуг, паркових територій тощо.

Хто організовує прибирання

Всесвітній день прибирання немає якоїсь одної керівної гілки. Він є децентралізованою акцією, якою керують різноманітні організації, які самі беруть участь в глобальних акціях прибирання.

Серед найбільших організаторів Всесвітнього дня прибирання варто відзначити об’єднання Let’s Do It! World. Це естонська організація, яка спромоглася залучити до прибирання понад 50 тисяч мешканців Естонії. В результаті їхньої роботи в країни було прибрано понад 10 тисяч тонн відходів. Акція мала масовий характер та стала своєрідною моделлю для подібних заходів в інших країнах світу.

Найбільшим організатором Всесвітнього дня прибирання, що проводиться на глобальному рівні, стала Федерація молодих лідерів та підприємців. Саме ця організація взяла на себе відповідальність за проведення заходів з очищення нашої планети від сміття в 2018 році. Тоді в прибиранні брали участь близько 160 країн та понад 17 000 000 людей. В результаті акції було зібрано понад 80 тисяч тонн сміття.

Найвідоміші Всесвітні дні прибирання

Незважаючи на пандемію коронавірусу, в Німеччині у 2020 році відбулася акція з прибирання, яка стала найуспішнішою в країні. Загалом по всій Німеччині пройшло 1300 прибирань. Це в два рази більше, ніж в 2019 році.

Робота була сконцентрована на індивідуальних прибираннях та мала дійсно сильну підтримку у великих містах, включаючи Мюнхен, Гамбург, Франкфурт та Берлін. До акції приєдналися ЗМІ, які допомагали залучати більше учасників.

В Індонезії в 2020-му році участь у Всесвітньому прибиранні взяло 4,2 мільйона добровольців. Це значно менше, аніж в 2019 році через проблеми з пандемією. Проте кілька мільйонів індонезійців цілеспрямовано працювали задля очищення планети. Позитивним є той факт, що індонезійці не просто провели один день прибирання в 2020 році. Це була ціла кампанія, яка тривала протягом семи днів.

В Ірані основний акцент кампанії в 2020 році було зроблено на відходах від недопалків, оскільки це є найбільшою проблемою в країні.

Кампанія мала успіх в Ірані, оскільки ми не очікували такої кількості учасників через пандемію - сказала Німа Заре, яка приєдналася до кампанії Let’s Do It! в 2012 році.

Також до акції приєдналися місцеві ЗМІ, у тому числі один з найпопулярніших іранських телеканалів.

День прибирання в Україні

В Україні у День прибирання (або ж в інші найближчі дні) проходять традиційні толоки – прибирання в місцях відпочинку, на прибудинкових територіях, у парках, скверах, на територіях установ, закладів освіти, підприємств. Толоки відбуваються в усіх великих містах країни, а також в інших населених пунктах. Проте в деяких регіонах масштабність цих заходів обмежується війною.

Участь в толоках можлива індивідуально, в родинному колі або колективно, за умови дотримання безпеки та на локаціях, узгоджених з органами місцевого самоврядування.

Варто не забувати, що долучитися до цього відзначення цього дня можна і шляхом цифрового прибирання, тобто видалення непотрібної інформації з мобільних пристроїв, електронної пошти, хмарних сховищ, очищення робочих столів, папок і браузерів для зменшення цифрового сліду.

Також відбуватиметься сортування вторинної сировини в рамках всеукраїнського проєкту "Знайди. Сортуй. Здавай". Також буде здійснюватися внесення даних на Національну мапу пунктів прийому вторинної сировини.

Українці за кордоном зможуть організовувати прибирання онлайн або офлайн, дякувати приймаючим містам та підтримувати Україну на відстані.

День прибирання в Києві

У Києві в суботу, 20 вересня, о 10:00 одночасно в усіх районах столиці розпочнеться загальноміська толока, приурочена до Всесвітнього дня прибирання "World Cleanup Day".

"Коли ми виходимо разом на толоку – це не про прибирання. Це знак, що ми дбаємо про своє місто. І чим нас більше – тим більше шансів змінити Київ на краще", – наголосив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

До участі заході закликають долучитися звичайних мешканців міста, представників громадських організацій, ОСББ, закладів освіти та всіх охочих. Окрім того, у впорядкуванні території традиційно візьмуть участь представники бізнесу.

"На кожній локації працюватимуть координатори. Учасників забезпечать базовим інвентарем для прибирання. Вивезення зібраного сміття забезпечать районні держадміністрації спільно з комунальними службами", - повідомили в КМДА.

Упорядкування територій організують на таких локаціях:

Голосіївський район

просп. Науки, 12;

просп. Науки, 90;

урочище «Теремки».

Дарницький район

метро «Червоний Хутір» (зокрема вздовж паркану ЖК «Чарівне місто»);

між вул. Любарська та пров. Любарський;

озеро «Жандарка» вздовж вул. Дніпрової (географічні координати: 50.4129754, 30.6217782).

Деснянський район

територія зеленої зони – частини ландшафтного заказника місцевого значення «Деснянські луки» – від вул. Олексія Курінного вздовж вул. Оноре де Бальзака до просп. Романа Шухевича;

схили від вул. Милославська, 25 (навпроти) до вул. Милославська, 2;

вул. Закревського, 30 (навколо озера Середнє Вигурівське).

Дніпровський район

вул. Сновська, 9;

вул. Роберта Лісовського, 6;

вул. Гроденська, 32-А.

Оболонський район

просп. Степана Бандери, 30 (русло річки «Почайна»);

вул. Північна;

територія біля станції міської електрички «Куренівська».

Печерський район

Паркова дорога, 20;

вул. Ділова, 6;

вул. Чорногірська, 36.

Подільський район

вул. Перемишльська, 4;

вул. Вітряні гори, 10.

Святошинський район

вул. Тулузи (стадіон «Зірка»);

автостанція «Дачна»;

просп. Берестейський, 81-83.

Солом’янський район

ріг вулиць Лисичанської і Травневої;

вул. Керченська, 9.

Шевченківський район

вул. Родини Глаголєвих, 10;

вул. Платона Майбороди, 25-Б.

