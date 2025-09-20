Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планети

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 30 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 12732 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 23302 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 20864 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 25593 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 39247 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 26071 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 33519 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38752 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 46260 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Окупанти відправляють поранених бійців виявляти позиції ЗСУ: "відмовникам" погрожують розстрілами19 вересня, 18:46 • 5266 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19 вересня, 19:12 • 11740 перегляди
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі Video19 вересня, 20:05 • 6556 перегляди
Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга19 вересня, 21:59 • 4036 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА23:05 • 7548 перегляди
Публікації
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 34 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 24756 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 39261 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 33525 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 61695 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 25609 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 24756 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 14876 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 18237 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 20764 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планети

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Всесвітній день прибирання, що відзначається третьої суботи вересня, об'єднав до 5% населення планети, або близько 400 мільйонів людей, для очищення від сміття. У Києві 20 вересня відбудеться загальноміська толока в усіх районах столиці.

Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планети

Всесвітній день прибирання, який відзначається кожного року в третю суботу вересня є глобальною подією, яка об’єднала мільйони людей по всьому світу з метою прибирання планети від сміття. Мета цієї акції – привернути увагу на проблему відходів, у тому числі сміття у воді. Про інші особливості цього дня у матеріалі УНН.

Як з’явився Всесвітній день прибирання

Перший Всесвітній день прибирання відбувся третьої суботи у вересні 2018 року. До цього вже відбувалися масштабні заходи, метою яких було очищення нашої планети від сміття та відходів. Однак саме Всесвітній день прибирання вважається найбільш глобальним, адже саме він об’єднав навколо себе до 5% населення нашої планети, що складає близько 400 мільйонів людей.

Цю подію відзначають не святковими та урочистими заходами, а прибиранням відходів та їх картографуванням. Прибирання довкілля відбувається майже в кожному куточку світу.

Зазвичай до подібних акцій залучені громадські місцеві та міжнародні об’єднання, товариства надання допомоги, різні комерційні, державні та некомерційні організації. До очищення від сміття та відходів відносять також знешкодження мін, очищення прибережних зон, лісосмуг, паркових територій тощо.

Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради08.09.25, 09:30 • 68678 переглядiв

Хто організовує прибирання

Всесвітній день прибирання немає якоїсь одної керівної гілки. Він є децентралізованою акцією, якою керують різноманітні організації, які самі беруть участь в глобальних акціях прибирання.

Серед найбільших організаторів Всесвітнього дня прибирання варто відзначити об’єднання Let’s Do It! World. Це естонська організація, яка спромоглася залучити до прибирання понад 50 тисяч мешканців Естонії. В результаті їхньої роботи в країни було прибрано понад 10 тисяч тонн відходів. Акція мала масовий характер та стала своєрідною моделлю для подібних заходів в інших країнах світу.

Найбільшим організатором Всесвітнього дня прибирання, що проводиться на глобальному рівні, стала Федерація молодих лідерів та підприємців. Саме ця організація взяла на себе відповідальність за проведення заходів з очищення нашої планети від сміття в 2018 році. Тоді в прибиранні брали участь близько 160 країн та понад 17 000 000 людей. В результаті акції було зібрано понад 80 тисяч тонн сміття.

Найвідоміші Всесвітні дні прибирання

Незважаючи на пандемію коронавірусу, в Німеччині у 2020 році відбулася акція з прибирання, яка стала найуспішнішою в країні. Загалом по всій Німеччині пройшло 1300 прибирань. Це в два рази більше, ніж в 2019 році.

Робота була сконцентрована на індивідуальних прибираннях та мала дійсно сильну підтримку у великих містах, включаючи Мюнхен, Гамбург, Франкфурт та Берлін. До акції приєдналися ЗМІ, які допомагали залучати більше учасників.

В Індонезії в 2020-му році участь у Всесвітньому прибиранні взяло 4,2 мільйона добровольців. Це значно менше, аніж в 2019 році через проблеми з пандемією. Проте кілька мільйонів індонезійців цілеспрямовано працювали задля очищення планети. Позитивним є той факт, що індонезійці не просто провели один день прибирання в 2020 році. Це була ціла кампанія, яка тривала протягом семи днів.

В Ірані основний акцент кампанії в 2020 році було зроблено на відходах від недопалків, оскільки це є найбільшою проблемою в країні.

Кампанія мала успіх в Ірані, оскільки ми не очікували такої кількості учасників через пандемію

- сказала Німа Заре, яка приєдналася до кампанії Let’s Do It! в 2012 році.

Також до акції приєдналися місцеві ЗМІ, у тому числі один з найпопулярніших іранських телеканалів.

Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27.08.25, 10:35 • 216487 переглядiв

День прибирання в Україні

В Україні у День прибирання (або ж в інші найближчі дні) проходять традиційні толоки – прибирання в місцях відпочинку, на прибудинкових територіях, у парках, скверах, на територіях установ, закладів освіти, підприємств. Толоки відбуваються в усіх великих містах країни, а також в інших населених пунктах. Проте в деяких регіонах масштабність цих заходів обмежується війною. 

Участь в толоках можлива індивідуально, в родинному колі або колективно, за умови дотримання безпеки та на локаціях, узгоджених з органами місцевого самоврядування.

Варто не забувати, що долучитися до цього відзначення цього дня можна і шляхом цифрового прибирання, тобто видалення непотрібної інформації з мобільних пристроїв, електронної пошти, хмарних сховищ, очищення робочих столів, папок і браузерів для зменшення цифрового сліду.

Також відбуватиметься сортування вторинної сировини в рамках всеукраїнського проєкту "Знайди. Сортуй. Здавай". Також буде здійснюватися внесення даних на Національну мапу пунктів прийому вторинної сировини.

Українці за кордоном зможуть організовувати прибирання онлайн або офлайн, дякувати приймаючим містам та підтримувати Україну на відстані.

День прибирання в Києві

У Києві в суботу, 20 вересня, о 10:00 одночасно в усіх районах столиці розпочнеться загальноміська толока, приурочена до Всесвітнього дня прибирання "World Cleanup Day".

"Коли ми виходимо разом на толоку – це не про прибирання. Це знак, що ми дбаємо про своє місто. І чим нас більше – тим більше шансів змінити Київ на краще", – наголосив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

До участі заході закликають долучитися звичайних мешканців міста, представників громадських організацій, ОСББ, закладів освіти та всіх охочих. Окрім того, у впорядкуванні території традиційно  візьмуть участь представники бізнесу.

"На кожній локації працюватимуть координатори. Учасників забезпечать базовим інвентарем для прибирання. Вивезення зібраного сміття забезпечать районні держадміністрації спільно з комунальними службами", - повідомили в КМДА.

Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 157160 переглядiв

Упорядкування територій організують на таких локаціях:

Голосіївський район

  • просп. Науки, 12;
    • просп. Науки, 90;
      • урочище «Теремки».

        Дарницький район

        • метро «Червоний Хутір» (зокрема вздовж паркану ЖК «Чарівне місто»);
          • між вул. Любарська та пров. Любарський;
            • озеро «Жандарка» вздовж вул. Дніпрової (географічні координати: 50.4129754, 30.6217782).

              Деснянський район

              • територія зеленої зони – частини ландшафтного заказника місцевого значення «Деснянські луки» – від вул. Олексія Курінного вздовж вул. Оноре де Бальзака до просп. Романа Шухевича;
                • схили від вул. Милославська, 25 (навпроти) до вул. Милославська, 2;
                  • вул. Закревського, 30 (навколо озера Середнє Вигурівське).

                    Дніпровський район

                    • вул. Сновська, 9;
                      • вул. Роберта Лісовського, 6;
                        • вул. Гроденська, 32-А.

                          Оболонський район

                          • просп. Степана Бандери, 30 (русло річки «Почайна»);
                            • вул. Північна;
                              • територія біля станції міської електрички «Куренівська».

                                Печерський район

                                • Паркова дорога, 20;
                                  • вул. Ділова, 6;
                                    • вул. Чорногірська, 36.

                                      Подільський район

                                      • вул. Перемишльська, 4;
                                        • вул. Вітряні гори, 10.

                                          Святошинський район

                                          • вул. Тулузи (стадіон «Зірка»);
                                            • автостанція «Дачна»;
                                              • просп. Берестейський, 81-83.

                                                Солом’янський район

                                                • ріг вулиць Лисичанської і Травневої;
                                                  • вул. Керченська, 9.

                                                    Шевченківський район

                                                    • вул. Родини Глаголєвих, 10;
                                                      • вул. Платона Майбороди, 25-Б.

                                                        Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11.09.25, 14:11 • 113012 переглядiв

                                                        Павло Зінченко

                                                        СуспільствоПублікації
                                                        благодійність
                                                        Індонезія
                                                        Мюнхен
                                                        Гамбург
                                                        Франкфурт
                                                        Німеччина
                                                        Україна
                                                        Іран
                                                        Берлін
                                                        Київ