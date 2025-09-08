Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради

Мурашина колонія дуже організована. На пошуки нового місця проживання вона відправляє тільки декілька особин. Попри невеликі розміри – це настирні й дуже розумні комахи. Як позбутися мурах в квартирі, на городі та саду - розповідає УНН.

Чому з'являються мурахи та яку шкоду завдають

Мурахи, попри невеликі розміри – це настирні й дуже розумні комахи. Вони можуть проникати в самі різні приміщення, використовуючи для цього:

віконні та дверні щілини;

вентиляційні шахти;

підвальні приміщення;

труби;

тріщини в стінах і інші затишні місця.

Проте у будинок вони потрапляють не просто так, цьому є свої причини. Перша з них – недостатня чистота у квартирі. Сміття, яке винесли несвоєчасно, залишені без нагляду продукти – це головна причина, через яку мурашки заводяться у квартирі.

Міфи про прибирання, які можна забути: практичні поради для кожної господині

Як позбутися мурах в квартирі та будинку народними методами

Позбутися дрібних шкідників можна, використовуючи різні способи, більшість з них досить ефективні. Головне тільки правильно знайти гніздо й обробити усі мурашині стежки.

Серед народних методів досить добре себе зарекомендували: кухарська сіль, харчова сода, мило, нашатирний спирт, сік лимона, а також пряні трави й ароматичні олії. Ці методи порівняно дешеві, оскільки майже усі ці засоби є у будинку у кожної людини.

Усі ці речовини можна наносити в сухому або розведеному вигляді біля гнізд і на стежках. Добре протистоять комахам приманки, зроблені з використанням бури або борної кислоти. Вони змішуються з цукровим сиропом, медом або старим варенням, можна використати курячі жовтки.

Вчені виявили, що мурахи здатні запам'ятовувати своїх кривдників

Суміш руками скачується у форму кульки та розкладається в місцях скупчення мурашок. Також з перерахованих інгредієнтів робиться густа паста. Нею теж змащуються ділянки, де були знайдені комахи. Такі приманки необхідно регулярно міняти доки непрошені мешканці повністю не зникнуть.

Народні методи хороші тим, що вони не шкодитимуть домочадцям і домашнім улюбленцям. Це також дуже важливо, коли у будинку є маленькі діти та контакт з хімією може бути небезпечний для їх життя і здоров'я.

Якщо народні методи не дали очікуваний результат, можна спробувати сучасні хімічні засоби: інсектицидні гелі, спреї та аерозолі, інсектицидна крейда, порошки, спеціальні відлякуючі пристрої, а також можуть використовуватися електронні й токсичні приманки.

Як позбутись мурах на городі та в саду

Мурахи на ділянці - часта проблема. Ці комахи, безумовно, корисні для довкілля, але часом на городі та в саду вони завдають неприємностей: шкодять рослинам, руйнують стежки, заважають працювати, розводять попелицю.

Щоб вплинути на ситуацію, багато хто вдається до натуральних способів боротьби з мурахами на городі. Посипають уражені ділянки корицею або перцем. Ці спеції є на кожній кухні. Вони не шкодять тваринам. Але діють короткочасно, відлякують мурах, але не знищують колонії. Тривалість дії залежить від погоди та частоти застосування.

Дешевий і натуральний спосіб відлякування мурах - розчин оцту в пропорціях 1 частина оцту (9% або 10%) і 1 частина води. Його розпилюють на мурашині стежки, гнізда та інші місця, де помічена активність. Щоправда, може зашкодити рослинам у разі частого використання. Він видає неприємний запах. Відлякує комах, але не завжди руйнує гнізда. Має короткочасний ефект і вимагає регулярного повторення, особливо після дощу або поливу.

Нашестя сарани в Україні: комах помітили на Київщині та Житомирщині

Борна кислота і цукор якраз знищує колонії. Їх використовують у співвідношенні 1 частина борної кислоти й 10 частин цукру. Інгредієнти змішують, додають трохи води, щоб вийшла паста або сироп. Це допоможе суміші триматися на місці та приваблювати комах. Розкладають наколочене на блюдцях або в контейнерах із кришкою, зробивши отвори, щоб мурахи могли потрапити всередину. Вони поїдають приманку і вмирають.

Часто городники садять навколо грядок клумби квітів і трав репелентів (лаванду, м'яту). Це природний метод відлякування, він безпечний для довкілля. Однак потребує часу для ефекту. Може не спрацювати за навали комах, що живуть комуною біля солодких ягід, плодючих дерев.

А ще мурашники заливають окропом або мильною водою. Це просто і доступно, абсолютно не токсично. Відвар знищує мурах у гнізді, але не завжди повністю руйнує колонію, дає короткочасний ефект.

Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози