Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:26 • 274 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
00:43 • 10737 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 25530 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 50453 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 67706 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 76586 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 112818 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 95132 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54009 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58176 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.1м/с
70%
755мм
Популярнi новини
Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня7 вересня, 20:34 • 11128 перегляди
"Трамп дав путіну те, що він хотів": Зеленський про зустріч на Алясці7 вересня, 20:38 • 9034 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto7 вересня, 21:49 • 18254 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 7 вересня, 23:20 • 12860 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ01:49 • 7232 перегляди
Публікації
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 96 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 2676 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 112813 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 95128 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 87983 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Європа
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 19627 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 24901 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 57049 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 113233 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 53704 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Brent
MIM-104 Patriot
The Washington Post

Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Дізнайтеся, як позбутися мурах у квартирі, на городі та в саду. Ефективні народні методи та хімічні засоби для боротьби зі шкідниками.

Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради

Мурашина колонія дуже організована. На пошуки нового місця проживання вона відправляє тільки декілька особин. Попри невеликі розміри – це настирні й дуже розумні комахи. Як позбутися мурах в квартирі, на городі та саду - розповідає УНН

Чому з'являються мурахи та яку шкоду завдають

Мурахи, попри невеликі розміри – це настирні й дуже розумні комахи. Вони можуть проникати в самі різні приміщення, використовуючи для цього:

  • віконні та дверні щілини;
    • вентиляційні шахти;
      • підвальні приміщення;
        • труби;
          • тріщини в стінах і інші затишні місця.

            Проте у будинок вони потрапляють не просто так, цьому є свої причини. Перша з них – недостатня чистота у квартирі. Сміття, яке винесли несвоєчасно, залишені без нагляду продукти – це головна причина, через яку мурашки заводяться у квартирі.

            Міфи про прибирання, які можна забути: практичні поради для кожної господині18.02.25, 08:59 • 32928 переглядiв

            Як позбутися мурах в квартирі та будинку народними методами

            Позбутися дрібних шкідників можна, використовуючи різні способи, більшість з них досить ефективні. Головне тільки правильно знайти гніздо й обробити усі мурашині стежки.

            Серед народних методів досить добре себе зарекомендували: кухарська сіль, харчова сода, мило, нашатирний спирт, сік лимона, а також пряні трави й ароматичні олії. Ці методи порівняно дешеві, оскільки майже усі ці засоби є у будинку у кожної людини.

            Усі ці речовини можна наносити в сухому або розведеному вигляді біля гнізд і на стежках. Добре протистоять комахам приманки, зроблені з використанням бури або борної кислоти. Вони змішуються з цукровим сиропом, медом або старим варенням, можна використати курячі жовтки.

            Вчені виявили, що мурахи здатні запам'ятовувати своїх кривдників15.01.25, 14:35 • 24457 переглядiв

            Суміш руками скачується у форму кульки та розкладається в місцях скупчення мурашок. Також з перерахованих інгредієнтів робиться густа паста. Нею теж змащуються ділянки, де були знайдені комахи. Такі приманки необхідно регулярно міняти доки непрошені мешканці повністю не зникнуть.

            Народні методи хороші тим, що вони не шкодитимуть домочадцям і домашнім улюбленцям. Це також дуже важливо, коли у будинку є маленькі діти та контакт з хімією може бути небезпечний для їх життя і здоров'я.

            Якщо народні методи не дали очікуваний результат, можна спробувати сучасні хімічні засоби: інсектицидні гелі, спреї та аерозолі, інсектицидна крейда, порошки, спеціальні відлякуючі пристрої, а також можуть використовуватися електронні й токсичні приманки.

            Як позбутись мурах на городі та в саду

            Мурахи на ділянці - часта проблема. Ці комахи, безумовно, корисні для довкілля, але часом на городі та в саду вони завдають неприємностей: шкодять рослинам, руйнують стежки, заважають працювати, розводять попелицю.

            Щоб вплинути на ситуацію, багато хто вдається до натуральних способів боротьби з мурахами на городі. Посипають уражені ділянки корицею або перцем. Ці спеції є на кожній кухні. Вони не шкодять тваринам. Але діють короткочасно, відлякують мурах, але не знищують колонії. Тривалість дії залежить від погоди та частоти застосування.

            Дешевий і натуральний спосіб відлякування мурах - розчин оцту в пропорціях 1 частина оцту (9% або 10%) і 1 частина води. Його розпилюють на мурашині стежки, гнізда та інші місця, де помічена активність. Щоправда, може зашкодити рослинам у разі частого використання. Він видає неприємний запах. Відлякує комах, але не завжди руйнує гнізда. Має короткочасний ефект і вимагає регулярного повторення, особливо після дощу або поливу.

            Нашестя сарани в Україні: комах помітили на Київщині та Житомирщині25.07.25, 11:20 • 2843 перегляди

            Борна кислота і цукор якраз знищує колонії. Їх використовують у співвідношенні 1 частина борної кислоти й 10 частин цукру. Інгредієнти змішують, додають трохи води, щоб вийшла паста або сироп. Це допоможе суміші триматися на місці та приваблювати комах. Розкладають наколочене на блюдцях або в контейнерах із кришкою, зробивши отвори, щоб мурахи могли потрапити всередину. Вони поїдають приманку і вмирають.

            Часто городники садять навколо грядок клумби квітів і трав репелентів (лаванду, м'яту). Це природний метод відлякування, він безпечний для довкілля. Однак потребує часу для ефекту. Може не спрацювати за навали комах, що живуть комуною біля солодких ягід, плодючих дерев.

            А ще мурашники заливають окропом або мильною водою. Це просто і доступно, абсолютно не токсично. Відвар знищує мурах у гнізді, але не завжди повністю руйнує колонію, дає короткочасний ефект.

            Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози24.07.25, 14:10 • 222027 переглядiв

            Павло Башинський

            ЛайфхакиПублікації