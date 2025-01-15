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Вчені виявили, що мурахи здатні запам'ятовувати своїх кривдників

Вчені виявили, що мурахи здатні запам'ятовувати своїх кривдників

Київ • УНН

 • 24400 перегляди

Експериментальне дослідження показало, що мурахи запам'ятовують запах агресивних суперників і реагують на них більш вороже. Комахи формують свою поведінку на основі попереднього досвіду взаємодії.

Нове експериментальне дослідження показало, що мурахи здатні ображатися, запам'ятовувати запах нападників, агресивніше реагувати на знайомих конкурентів і вчитися на їхньому досвіді.

Передає УНН із посиланням на Current Biology.

Деталі

Люди не завжди мають здатність прощати образи, і більше того - нерідко з'ясовують стосунки із відшкодуванням збитків. Багато з того, що характерно для людського існування, виявляється також притаманним світу мурах. Дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, проливає нове світло на те, як ці соціальні комахи взаємодіють зі своїм оточенням і конкурентами.

Як були здобуті нові докази

Вчені провели два етапи експериментів, щоб визначити, чи пам'ятають мурахи поганий досвід спілкування з іншими мурахами і як це впливає на їхні стосунки.

Під час експерименту дослідники спочатку дозволили дослідним мурахам отримати досвід. Вчені помістили мурах у 60-секундні сценарії знайомства між гніздами "А" і "Б":

Спочатку комахи просто зустрічалися з сусідами по гнізду, згодом група взаємодіяла з агресивними мурахами та зустрічалася з групою вороже налаштованих комах. Все це повторювалося по одному разу для кожної групи протягом п'яти днів поспіль.

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Агресивна реакція на відомих конкурентів

Вчені досліджували, як різні групи мурах згодом реагували, коли вони стикалися з агресивними мурахами. Результати досліджень підтвердили, що мурахи справді пам'ятають про свої зустрічі: вони були більш вороже налаштовані до мурах, які пахли минулими невдалими зустрічами з іншими гніздами.

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Однак, коли вони знову перетиналися з мурахами пасивної колонії, комахи поводилися більш спокійно. Слід зауважити: щоб тварини-конкуренти, які мали поводитися пасивно, дійсно так і вчинили, вчені відрізали їм антени.

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Але цікаво також інше: той факт, що піддослідні мурахи були більш агресивними по відношенню до відомих конкурентів, ніж до невідомих - не був достатньо очевидним у всіх ситуаціях.

Поведінка соціальних комах дуже мінлива, навіть у таких важливих завданнях, як захист гнізда

- пишуть автори дослідження.
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Водночас, на основі аналізу дослідження, вчені зробили висновок:

Поведінка мурах формується під впливом їхнього конкретного досвіду. Агресивні взаємодії у минулому призводили далі до посилення агресії, натомість зустрічі з пасивними суперниками вели до більш спокійної реакції.

Це підкреслює здатність мурах вчитися й адаптуватися на основі їхніх взаємодій, зазначають вчені.

Нагадаємо

Мільярди комах, переважно мух, щороку мігрують через гірський перевал Піренеї між Францією та Іспанією, відіграючи важливу роль запилювачів, борців зі шкідниками та переносників поживних речовин.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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