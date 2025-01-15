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Ученые обнаружили, что муравьи способны запоминать своих обидчиков

Ученые обнаружили, что муравьи способны запоминать своих обидчиков

Киев  •  УНН

 • 8466 просмотра

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Экспериментальное исследование показало, что муравьи запоминают запах агрессивных соперников и реагируют на них более враждебно. Насекомые формируют свое поведение на основе предыдущего опыта взаимодействия.

Новое экспериментальное исследование показало, что муравьи способны обижаться, запоминать запах нападающих, агрессивнее реагировать на знакомых конкурентов и учиться на их опыте.

Передает УНН со ссылкой на Current Biology.

Детали

Люди не всегда обладают способностью прощать обиды, и более того - нередко выясняют отношения с возмещением ущерба. Многое из того, что характерно для человеческого существования, оказывается также присущим миру муравьев. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, проливает новый свет на то, как эти социальные насекомые взаимодействуют со своим окружением и конкурентами.

Как были получены новые доказательства

Ученые провели два этапа экспериментов, чтобы определить, помнят ли муравьи плохой опыт общения с другими муравьями и как это влияет на их отношения.

Во время эксперимента исследователи сначала позволили опытным муравьям получить опыт. Ученые поместили муравьев в 60-секундные сценарии знакомства между гнездами "А" и "Б":

Сначала насекомые просто встречались с соседями по гнезду, впоследствии группа взаимодействовала с агрессивными муравьями и встречалась с группой враждебно настроенных насекомых. Все это повторялось по одному разу для каждой группы в течение пяти дней подряд.

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Агрессивная реакция на известных конкурентов

Ученые исследовали, как разные группы муравьев впоследствии реагировали, когда они сталкивались с агрессивными муравьями. Результаты исследований подтвердили, что муравьи действительно помнят о своих встречах: они были более враждебно настроены к муравьям, которые пахли прошлыми неудачными встречами с другими гнездами.

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Однако, когда они снова пересекались с муравьями пассивной колонии, насекомые вели себя более спокойно. Следует заметить: чтобы животные-конкуренты, которые должны были вести себя пассивно, действительно так и поступили, ученые отрезали им антенны.

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Но интересно также другое: тот факт, что подопытные муравьи были более агрессивными по отношению к известным конкурентам, чем к неизвестным - не был достаточно очевидным во всех ситуациях.

Поведение социальных насекомых очень изменчиво, даже в таких важных задачах, как защита гнезда

- пишут авторы исследования.
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В то же время, на основе анализа исследования, ученые сделали вывод:

Поведение муравьев формируется под влиянием их конкретного опыта. Агрессивные взаимодействия в прошлом приводили далее к усилению агрессии, зато встречи с пассивными соперниками вели к более спокойной реакции.

Это подчеркивает способность муравьев учиться и адаптироваться на основе их взаимодействий, отмечают ученые.

Напомним,

Миллиарды насекомых, преимущественно мух, ежегодно мигрируют через горный перевал Пиренеи между Францией и Испанией, играя важную роль опылителей, борцов с вредителями и переносчиков питательных веществ.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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