Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы

06:26 • 248 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
00:43 • 10727 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 25520 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 50438 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 67688 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 76582 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 112805 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 95121 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54007 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58173 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Более 200 человек обратились за помощью в Киеве после атаки РФ 7 сентября7 сентября, 20:34 • 11128 просмотра
"Трамп дал путину то, что он хотел": Зеленский о встрече на Аляске7 сентября, 20:38 • 9034 просмотра
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepStatePhoto7 сентября, 21:49 • 18254 просмотра
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии7 сентября, 23:20 • 12861 просмотра
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ01:49 • 7234 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 84 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 2658 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 95124 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 87979 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Узнайте, как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду. Эффективные народные методы и химические средства для борьбы с вредителями.

Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы

Муравьиная колония очень организована. На поиски нового места жительства она отправляет только несколько особей. Несмотря на небольшие размеры – это назойливые и очень умные насекомые. Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду – рассказывает УНН

Почему появляются муравьи и какой вред наносят

Муравьи, несмотря на небольшие размеры – это назойливые и очень умные насекомые. Они могут проникать в самые разные помещения, используя для этого:

  • оконные и дверные щели;
    • вентиляционные шахты;
      • подвальные помещения;
        • трубы;
          • трещины в стенах и другие укромные места.

            Однако в дом они попадают не просто так, этому есть свои причины. Первая из них – недостаточная чистота в квартире. Мусор, который вынесли несвоевременно, оставленные без присмотра продукты – это главная причина, по которой муравьи заводятся в квартире.

            Мифы об уборке, которые можно забыть: практические советы для каждой хозяйки18.02.25, 08:59 • 32928 просмотров

            Как избавиться от муравьев в квартире и доме народными методами

            Избавиться от мелких вредителей можно, используя различные способы, большинство из них достаточно эффективны. Главное только правильно найти гнездо и обработать все муравьиные тропы.

            Среди народных методов достаточно хорошо себя зарекомендовали: поваренная соль, пищевая сода, мыло, нашатырный спирт, сок лимона, а также пряные травы и ароматические масла. Эти методы сравнительно дешевы, поскольку почти все эти средства есть в доме у каждого человека.

            Все эти вещества можно наносить в сухом или разведенном виде возле гнезд и на тропах. Хорошо противостоят насекомым приманки, сделанные с использованием буры или борной кислоты. Они смешиваются с сахарным сиропом, медом или старым вареньем, можно использовать куриные желтки.

            Ученые обнаружили, что муравьи способны запоминать своих обидчиков15.01.25, 14:35 • 24457 просмотров

            Смесь руками скатывается в форму шарика и раскладывается в местах скопления муравьев. Также из перечисленных ингредиентов делается густая паста. Ею тоже смазываются участки, где были найдены насекомые. Такие приманки необходимо регулярно менять, пока непрошеные жители полностью не исчезнут.

            Народные методы хороши тем, что они не будут вредить домочадцам и домашним питомцам. Это также очень важно, когда в доме есть маленькие дети и контакт с химией может быть опасен для их жизни и здоровья.

            Если народные методы не дали ожидаемый результат, можно попробовать современные химические средства: инсектицидные гели, спреи и аэрозоли, инсектицидный мел, порошки, специальные отпугивающие устройства, а также могут использоваться электронные и токсичные приманки.

            Как избавиться от муравьев на огороде и в саду

            Муравьи на участке – частая проблема. Эти насекомые, безусловно, полезны для окружающей среды, но порой на огороде и в саду они доставляют неприятности: вредят растениям, разрушают тропы, мешают работать, разводят тлю.

            Чтобы повлиять на ситуацию, многие прибегают к натуральным способам борьбы с муравьями на огороде. Посыпают пораженные участки корицей или перцем. Эти специи есть на каждой кухне. Они не вредят животным. Но действуют кратковременно, отпугивают муравьев, но не уничтожают колонии. Длительность действия зависит от погоды и частоты применения.

            Дешевый и натуральный способ отпугивания муравьев – раствор уксуса в пропорциях 1 часть уксуса (9% или 10%) и 1 часть воды. Его распыляют на муравьиные тропы, гнезда и другие места, где замечена активность. Правда, может навредить растениям в случае частого использования. Он издает неприятный запах. Отпугивает насекомых, но не всегда разрушает гнезда. Имеет кратковременный эффект и требует регулярного повторения, особенно после дождя или полива.

            Борная кислота и сахар как раз уничтожают колонии. Их используют в соотношении 1 часть борной кислоты и 10 частей сахара. Ингредиенты смешивают, добавляют немного воды, чтобы получилась паста или сироп. Это поможет смеси держаться на месте и привлекать насекомых. Раскладывают наколоченное на блюдцах или в контейнерах с крышкой, сделав отверстия, чтобы муравьи могли попасть внутрь. Они поедают приманку и умирают.

            Часто огородники сажают вокруг грядок клумбы цветов и трав репеллентов (лаванду, мяту). Это природный метод отпугивания, он безопасен для окружающей среды. Однако требует времени для эффекта. Может не сработать при нашествии насекомых, живущих коммуной возле сладких ягод, плодоносящих деревьев.

            А еще муравейники заливают кипятком или мыльной водой. Это просто и доступно, абсолютно не токсично. Отвар уничтожает муравьев в гнезде, но не всегда полностью разрушает колонию, дает кратковременный эффект.

            Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы24.07.25, 14:10 • 222027 просмотров

            Павел Башинский

