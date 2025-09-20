$41.250.05
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Всемирный день уборки, отмечаемый в третью субботу сентября, объединил до 5% населения планеты, или около 400 миллионов человек, для очистки от мусора. В Киеве 20 сентября состоится общегородской субботник во всех районах столицы.

Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты

Всемирный день уборки, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября, является глобальным событием, объединившим миллионы людей по всему миру с целью очистки планеты от мусора. Цель этой акции – привлечь внимание к проблеме отходов, в том числе мусора в воде. О других особенностях этого дня в материале УНН.

Как появился Всемирный день уборки

Первый Всемирный день уборки состоялся в третью субботу сентября 2018 года. До этого уже проходили масштабные мероприятия, целью которых было очищение нашей планеты от мусора и отходов. Однако именно Всемирный день уборки считается наиболее глобальным, ведь именно он объединил вокруг себя до 5% населения нашей планеты, что составляет около 400 миллионов человек.

Это событие отмечают не праздничными и торжественными мероприятиями, а уборкой отходов и их картографированием. Уборка окружающей среды происходит почти в каждом уголке мира.

Обычно к подобным акциям привлекаются общественные местные и международные объединения, общества оказания помощи, различные коммерческие, государственные и некоммерческие организации. К очистке от мусора и отходов относятся также обезвреживание мин, очистка прибрежных зон, лесополос, парковых территорий и т.д.

Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы08.09.25, 09:30 • 68678 просмотров

Кто организует уборку

Всемирный день уборки не имеет какой-то одной руководящей ветви. Он является децентрализованной акцией, которой руководят разнообразные организации, сами участвующие в глобальных акциях уборки.

Среди крупнейших организаторов Всемирного дня уборки стоит отметить объединение Let’s Do It! World. Это эстонская организация, которая смогла привлечь к уборке более 50 тысяч жителей Эстонии. В результате их работы в стране было убрано более 10 тысяч тонн отходов. Акция носила массовый характер и стала своеобразной моделью для подобных мероприятий в других странах мира.

Крупнейшим организатором Всемирного дня уборки, проводимого на глобальном уровне, стала Федерация молодых лидеров и предпринимателей. Именно эта организация взяла на себя ответственность за проведение мероприятий по очистке нашей планеты от мусора в 2018 году. Тогда в уборке принимали участие около 160 стран и более 17 000 000 человек. В результате акции было собрано более 80 тысяч тонн мусора.

Самые известные Всемирные дни уборки

Несмотря на пандемию коронавируса, в Германии в 2020 году состоялась акция по уборке, которая стала самой успешной в стране. Всего по всей Германии прошло 1300 уборок. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Работа была сконцентрирована на индивидуальных уборках и имела действительно сильную поддержку в крупных городах, включая Мюнхен, Гамбург, Франкфурт и Берлин. К акции присоединились СМИ, которые помогали привлекать больше участников.

В Индонезии в 2020 году участие во Всемирной уборке приняли 4,2 миллиона добровольцев. Это значительно меньше, чем в 2019 году из-за проблем с пандемией. Однако несколько миллионов индонезийцев целенаправленно работали для очистки планеты. Позитивным является тот факт, что индонезийцы не просто провели один день уборки в 2020 году. Это была целая кампания, которая длилась в течение семи дней.

В Иране основной акцент кампании в 2020 году был сделан на отходах от окурков, поскольку это является самой большой проблемой в стране.

Кампания имела успех в Иране, поскольку мы не ожидали такого количества участников из-за пандемии

- сказала Нима Заре, которая присоединилась к кампании Let’s Do It! в 2012 году.

Также к акции присоединились местные СМИ, в том числе один из самых популярных иранских телеканалов.

Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27.08.25, 10:35 • 216487 просмотров

День уборки в Украине

В Украине в День уборки (или же в другие ближайшие дни) проходят традиционные толоки – уборки в местах отдыха, на придомовых территориях, в парках, скверах, на территориях учреждений, учебных заведений, предприятий. Толоки проходят во всех крупных городах страны, а также в других населенных пунктах. Однако в некоторых регионах масштабность этих мероприятий ограничивается войной. 

Участие в толоках возможно индивидуально, в кругу семьи или коллективно, при условии соблюдения безопасности и на локациях, согласованных с органами местного самоуправления.

Стоит не забывать, что присоединиться к этому празднованию этого дня можно и путем цифровой уборки, то есть удаления ненужной информации с мобильных устройств, электронной почты, облачных хранилищ, очистки рабочих столов, папок и браузеров для уменьшения цифрового следа.

Также будет проводиться сортировка вторичного сырья в рамках всеукраинского проекта "Найди. Сортируй. Сдавай". Также будет осуществляться внесение данных на Национальную карту пунктов приема вторичного сырья.

Украинцы за границей смогут организовывать уборки онлайн или офлайн, благодарить принимающие города и поддерживать Украину на расстоянии.

День уборки в Киеве

В Киеве в субботу, 20 сентября, в 10:00 одновременно во всех районах столицы начнется общегородская толока, приуроченная к Всемирному дню уборки "World Cleanup Day".

"Когда мы выходим вместе на толоку – это не про уборку. Это знак, что мы заботимся о своем городе. И чем нас больше – тем больше шансов изменить Киев к лучшему", – подчеркнул директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов.

К участию в мероприятии призывают присоединиться обычных жителей города, представителей общественных организаций, ОСМД, учебных заведений и всех желающих. Кроме того, в благоустройстве территории традиционно  примут участие представители бизнеса.

"На каждой локации будут работать координаторы. Участников обеспечат базовым инвентарем для уборки. Вывоз собранного мусора обеспечат районные госадминистрации совместно с коммунальными службами", - сообщили в КГГА.

Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.25, 12:24 • 157160 просмотров

Благоустройство территорий организуют на следующих локациях:

Голосеевский район

  • просп. Науки, 12;
    • просп. Науки, 90;
      • урочище «Теремки».

        Дарницкий район

        • метро «Красный Хутор» (в частности вдоль забора ЖК «Волшебный город»);
          • между ул. Любарская и пер. Любарский;
            • озеро «Жандарка» вдоль ул. Днепровая (географические координаты: 50.4129754, 30.6217782).

              Деснянский район

              • территория зеленой зоны – части ландшафтного заказника местного значения «Деснянские луга» – от ул. Алексея Куринного вдоль ул. Оноре де Бальзака до просп. Романа Шухевича;
                • склоны от ул. Милославская, 25 (напротив) до ул. Милославская, 2;
                  • ул. Закревского, 30 (вокруг озера Среднее Выгуровское).

                    Днепровский район

                    • ул. Сновская, 9;
                      • ул. Роберта Лисовского, 6;
                        • ул. Гроденская, 32-А.

                          Оболонский район

                          • просп. Степана Бандеры, 30 (русло реки «Почайна»);
                            • ул. Северная;
                              • территория возле станции городской электрички «Куреневская».

                                Печерский район

                                • Парковая дорога, 20;
                                  • ул. Деловая, 6;
                                    • ул. Черногорская, 36.

                                      Подольский район

                                      • ул. Перемышльская, 4;
                                        • ул. Ветряные горы, 10.

                                          Святошинский район

                                          • ул. Тулузы (стадион «Звезда»);
                                            • автостанция «Дачная»;
                                              • просп. Берестейский, 81-83.

                                                Соломенский район

                                                • угол улиц Лисичанской и Майской;
                                                  • ул. Керченская, 9.

                                                    Шевченковский район

                                                    • ул. Семьи Глаголевых, 10;
                                                      • ул. Платона Майбороды, 25-Б.

                                                        Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров11.09.25, 14:11 • 113012 просмотров

                                                        Павел Зинченко

