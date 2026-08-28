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Спроба підпалу заводу дронів у Словаччині була спрямована проти Skyeton: серед затриманих є українець

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Підозрювані планували підпал заводу Skyeton у Словаччині, серед затриманих є українець. Постраждалих і пошкоджень немає.

Спроба підпалу заводу дронів у Словаччині була спрямована проти Skyeton: серед затриманих є українець
Фото: t.me/spravdi

Спроба підпалу у Словаччині була спрямована проти заводу українського виробника дронів Skyeton. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних, серед яких є українець. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, словацькі прокурори заявили, що атаку планували троє підозрюваних на сході країни. Їхньою ціллю мав стати виробник дронів Skyeton.

Атака мала бути спрямована на завод компанії Skyeton

- повідомив речник регіональної прокуратури у Пряшеві.

За наявними даними, підозрюваного  26-річного латвійця затримали в Гамбурзі. Наразі, німецькі правоохоронці розпочали процедуру його екстрадиції до Словаччини. Ще двох підозрюваних, а саме громадянина Латвії та українця, затримали у Словаччині після того, як поліція запобігла підпалу. Пошкоджень майна та постраждалих не було.

За даними місцевих ЗМІ, суд залишив двох затриманих у Словаччині під вартою на час розслідування.

Словацька поліція заявила, що підозрювані діяли за чиїмось дорученням, однак особу можливого замовника наразі не встановили. Водночас відповідальність за спробу підпалу взяла на себе маловідома група "Глобальні громадяни проти війни 1984".

Група, яка називає себе "Глобальні громадяни проти війни 1984", взяла на себе відповідальність у заяві, надісланій агентству Reuters, та вимагала звільнення двох підозрюваних. Міністерство внутрішніх справ Словаччини через речника поліції відмовилося коментувати цю заяву

- пише видання.

Водночас, у Skyeton припустили, що за нападом стояла саме росія.

росіяни регулярно намагаються атакувати як наші виробничі потужності в Україні, так і нашу репутацію. Нещодавня спроба нападу на наш об’єкт у Словаччині є ще одним доказом того, що українські виробники оборонної продукції стали для них справжньою занозою

- йдеться у повідомленні заводу.

Натомість, російське посольство в Братиславі назвало ці звинувачення "черговим у серії звинувачень проти росії, висунутих без доказів".

Також, у Skyeton заявили, що їхній словацький завод виробляє продукцію для західних ринків, тоді як завод в Україні постачає продукцію українській армії.

Нагадаємо

Поліція Словаччини запобігла підпалу заводу дронів і затримала трьох іноземців. Під час атаки на підприємстві було близько 70 людей.

Алла Кіосак

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