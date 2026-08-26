Словацька поліція запобігла підпалу фабрики з виробництва дронів

Словацька поліція заявила, що запобігла спробі підпалу заводу з виробництва безпілотників на сході країни та затримала трьох іноземців. Про це повідомила словацька поліція, передає Reuters, пише УНН.

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Двох підозрюваних затримали у Словаччині, ще одного - у Німеччині. Їх підозрюють у створенні громадської небезпеки та підготовці підпалу.

Під час операції правоохоронці вилучили піротехнічні вироби, інструменти, мобільні телефони, фотоапарат та рукописний план.

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На момент запланованої атаки на підприємстві перебували близько 70 людей. За даними поліції, ніхто не постраждав, а майно не було пошкоджене.

Поліція не розкрила назву підприємства, його точне місцезнаходження та не повідомила, хто саме міг стояти за організацією спроби підпалу.

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