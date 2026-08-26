Словацкая полиция предотвратила поджог фабрики по производству дронов

Словацкая полиция заявила, что предотвратила попытку поджога завода по производству беспилотников на востоке страны и задержала трех иностранцев. Об этом сообщила словацкая полиция, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Двух подозреваемых задержали в Словакии, еще одного — в Германии. Их подозревают в создании общественной опасности и подготовке поджога.

Во время операции правоохранители изъяли пиротехнические изделия, инструменты, мобильные телефоны, фотоаппарат и рукописный план.

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На момент запланированной атаки на предприятии находились около 70 человек. По данным полиции, никто не пострадал, а имущество не было повреждено.

Полиция не раскрыла название предприятия, его точное местонахождение и не сообщила, кто именно мог стоять за организацией попытки поджога.

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