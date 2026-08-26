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Словацкая полиция предотвратила поджог фабрики по производству дронов

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Полиция Словакии предотвратила поджог завода по производству дронов и задержала троих иностранцев. Во время атаки на предприятии находились около 70 человек.

Словацкая полиция предотвратила поджог фабрики по производству дронов

Словацкая полиция заявила, что предотвратила попытку поджога завода по производству беспилотников на востоке страны и задержала трех иностранцев. Об этом сообщила словацкая полиция, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Двух подозреваемых задержали в Словакии, еще одного — в Германии. Их подозревают в создании общественной опасности и подготовке поджога.

Во время операции правоохранители изъяли пиротехнические изделия, инструменты, мобильные телефоны, фотоаппарат и рукописный план.

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На момент запланированной атаки на предприятии находились около 70 человек. По данным полиции, никто не пострадал, а имущество не было повреждено.

Полиция не раскрыла название предприятия, его точное местонахождение и не сообщила, кто именно мог стоять за организацией попытки поджога.

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Степан Гафтко

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