Словацкая полиция предотвратила поджог фабрики по производству дронов
Киев • УНН
Полиция Словакии предотвратила поджог завода по производству дронов и задержала троих иностранцев. Во время атаки на предприятии находились около 70 человек.
Словацкая полиция заявила, что предотвратила попытку поджога завода по производству беспилотников на востоке страны и задержала трех иностранцев. Об этом сообщила словацкая полиция, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Двух подозреваемых задержали в Словакии, еще одного — в Германии. Их подозревают в создании общественной опасности и подготовке поджога.
Во время операции правоохранители изъяли пиротехнические изделия, инструменты, мобильные телефоны, фотоаппарат и рукописный план.
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На момент запланированной атаки на предприятии находились около 70 человек. По данным полиции, никто не пострадал, а имущество не было повреждено.
Полиция не раскрыла название предприятия, его точное местонахождение и не сообщила, кто именно мог стоять за организацией попытки поджога.
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