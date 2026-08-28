Попытка поджога завода по производству дронов в Словакии была направлена против Skyeton: среди задержанных есть украинец

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Попытка поджога в Словакии была направлена против завода украинского производителя дронов Skyeton. Правоохранители задержали троих подозреваемых, среди которых есть украинец. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации издания, словацкие прокуроры заявили, что атаку планировали трое подозреваемых на востоке страны. Их целью должен был стать производитель дронов Skyeton.

Атака должна была быть направлена на завод компании Skyeton - сообщил представитель региональной прокуратуры в Прешове.

По имеющимся данным, подозреваемого 26-летнего латвийца задержали в Гамбурге. В настоящее время немецкие правоохранители начали процедуру его экстрадиции в Словакию. Еще двух подозреваемых, а именно гражданина Латвии и украинца, задержали в Словакии после того, как полиция предотвратила поджог. Повреждений имущества и пострадавших не было.

По данным местных СМИ, суд оставил двух задержанных в Словакии под стражей на время расследования.

Словацкая полиция заявила, что подозреваемые действовали по чьему-то поручению, однако личность возможного заказчика пока не установлена. В то же время ответственность за попытку поджога взяла на себя малоизвестная группа "Глобальные граждане против войны 1984".

Группа, называющая себя "Глобальные граждане против войны 1984", взяла на себя ответственность в заявлении, направленном агентству Reuters, и потребовала освободить двух подозреваемых. Министерство внутренних дел Словакии через представителя полиции отказалось комментировать это заявление - пишет издание.

В то же время в Skyeton предположили, что за нападением стояла именно россия.

россияне регулярно пытаются атаковать как наши производственные мощности в Украине, так и нашу репутацию. Недавняя попытка нападения на наш объект в Словакии является еще одним доказательством того, что украинские производители оборонной продукции стали для них настоящей занозой - говорится в сообщении завода.

В свою очередь, российское посольство в Братиславе назвало эти обвинения "очередными в серии обвинений против россии, выдвинутых без доказательств".

Также в Skyeton заявили, что их словацкий завод производит продукцию для западных рынков, тогда как завод в Украине поставляет продукцию украинской армии.

Напомним

Полиция Словакии предотвратила поджог завода дронов и задержала троих иностранцев. Во время атаки на предприятии находились около 70 человек.