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"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

"Укрзалізниця" вперше організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних спеціалізованих цистернах. Весь маршрут від Гамбурга до українського кордону забезпечила дочірня компанія UZ Cargo Poland Sp. z o.o.

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

"Укрзалізниця" вперше в історії компанії організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах, використавши для цього спеціалізовані цистерни типу ZACNS. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі

Вперше в історії компанія організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах. Для цього ми використали спеціалізовані цистерни типу ZACNS, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що весь маршрут від Гамбурга до українського кордону забезпечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. - дочірня компанія "Укрзалізниці", яка виступає офіційним оператором перевезень на території ЄС.

В компанії наголосили, що Укрзалізниця здійснює регулярні залізничні перевезення з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії та тепер - і з Німеччини.

Зокрема, завдяки цим послугам за пів року вдалося наростити обсяги імпорту на 5,4% - до 5,3 мільйонів тонн. Водночас загальна динаміка вантажоперевезень залишається негативною: за перше півріччя 2025 року перевезено 79,6 мільйонів тонн вантажів - це на 11,8% менше, ніж торік

- додали в компанії.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що "Укрзалізниця" закупила арматуру зі зниженням ціни на 13% на Prozorro Market.

Павло Башинський

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