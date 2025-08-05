"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

"Укрзалізниця" вперше в історії компанії організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах, використавши для цього спеціалізовані цистерни типу ZACNS. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Вперше в історії компанія організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах. Для цього ми використали спеціалізовані цистерни типу ZACNS, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм

Зазначається, що весь маршрут від Гамбурга до українського кордону забезпечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. - дочірня компанія "Укрзалізниці", яка виступає офіційним оператором перевезень на території ЄС.

В компанії наголосили, що Укрзалізниця здійснює регулярні залізничні перевезення з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії та тепер - і з Німеччини.

Зокрема, завдяки цим послугам за пів року вдалося наростити обсяги імпорту на 5,4% - до 5,3 мільйонів тонн. Водночас загальна динаміка вантажоперевезень залишається негативною: за перше півріччя 2025 року перевезено 79,6 мільйонів тонн вантажів - це на 11,8% менше, ніж торік