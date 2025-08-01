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Укрзалізниця заощадила 13% на закупівлі арматури через Prozorro Market: деталі тендеру

Київ • УНН

 • 28 перегляди

"Укрзалізниця" придбала понад 350 тонн арматурної сталі за 8,9 млн гривень, що на 13% нижче очікуваної вартості. Закуплена арматура буде використана для ремонту та будівництва залізничних об'єктів.

Укрзалізниця заощадила 13% на закупівлі арматури через Prozorro Market: деталі тендеру

"Укрзалізниця" закупила арматуру зі зниженням ціни на 13% на Prozorro Market. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Деталі

Було закуплено понад 350 тонн арматурної сталі для потреб виробництва. Це майже на 13% дешевше від очікуваної вартості та на 3% дешевше, ніж торік.

Повідомляється, що у торгах взяли участь три українські компанії. Переможець запропонував найнижчу ціну - 8,9 млн гривень за весь обсяг.

У результаті, ціни, за якими "Укрзалізниця" купує арматуру, на 10% нижчі за прайсову вартість цієї продукції у найбільшого українського постачальника металопрокату

- йдеться в повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" додали, що закуплену арматуру використають для ремонту та будівництва залізничних об’єктів, серед яких - мости, тунелі, шляхопроводи.

Нагадаємо

У липні 2025 року "Укрзалізниця" оголосила онлайн-аукціони з продажу щебеневої продукції з власних кар'єрів. Перші торги були заплановані для проведення 24-25 липня на Prozorro Продажі.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Українська залізниця