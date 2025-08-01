"Укрзалізниця" сэкономила 13% на закупке арматуры через Prozorro Market: детали тендера

"Укрзалізниця" закупила арматуру со снижением цены на 13% на Prozorro Market. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці".

Детали

Было закуплено более 350 тонн арматурной стали для нужд производства. Это почти на 13% дешевле ожидаемой стоимости и на 3% дешевле, чем в прошлом году.

Сообщается, что в торгах приняли участие три украинские компании. Победитель предложил самую низкую цену - 8,9 млн гривен за весь объем.

В результате, цены, по которым "Укрзалізниця" покупает арматуру, на 10% ниже прайсовой стоимости этой продукции у крупнейшего украинского поставщика металлопроката - говорится в сообщении.

Также в "Укрзалізниці" добавили, что закупленную арматуру используют для ремонта и строительства железнодорожных объектов, среди которых - мосты, тоннели, путепроводы.

Напомним

В июле 2025 года "Укрзалізниця" объявила онлайн-аукционы по продаже щебеночной продукции из собственных карьеров. Первые торги были запланированы для проведения 24-25 июля на Prozorro Продажи.