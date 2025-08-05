"Укрзалізниця" впервые доставила нефтепродукты из Германии в собственных вагонах

"Укрзалізниця" впервые в истории компании организовала перевозку нефтепродуктов из Германии в Украину в собственных вагонах, использовав для этого специализированные цистерны типа ZACNS. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Впервые в истории компания организовала перевозку нефтепродуктов из Германии в Украину в собственных вагонах. Для этого мы использовали специализированные цистерны типа ZACNS, предназначенные для европейской колеи стандарта 1435 мм

Отмечается, что весь маршрут от Гамбурга до украинской границы обеспечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. - дочерняя компания "Укрзалізниці", которая выступает официальным оператором перевозок на территории ЕС.

В компании подчеркнули, что "Укрзалізниця" осуществляет регулярные железнодорожные перевозки из Польши, Литвы, Румынии, Венгрии, Словакии, Италии и теперь - и из Германии.

В частности, благодаря этим услугам за полгода удалось нарастить объемы импорта на 5,4% - до 5,3 миллионов тонн. В то же время общая динамика грузоперевозок остается негативной: за первое полугодие 2025 года перевезено 79,6 миллионов тонн грузов - это на 11,8% меньше, чем в прошлом году