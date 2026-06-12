В Гамбурге эвакуировали часть аэропорта из-за инцидента в зоне безопасности, все вылеты временно отменили
Киев • УНН
Аэропорт Гамбурга приостановил работу и эвакуировал пассажиров из-за несанкционированного доступа в зону безопасности. Нарушитель задержан, рейсы задерживаются.
В международном аэропорту Гамбурга в Германии временно отменили все вылеты после инцидента в зоне безопасности. Часть терминалов пришлось эвакуировать, а пассажиров, которые уже находились на борту самолетов, попросили покинуть воздушные суда, сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
По данным администрации аэропорта, чрезвычайная ситуация возникла после того, как один человек в терминале 2 нажал аварийную кнопку на дверях и получил несанкционированный доступ в защищенную зону аэропорта.
В связи с этим правоохранители начали масштабную проверку территории. Всех пассажиров, которые уже прошли контроль безопасности, эвакуировали из закрытой зоны аэровокзала. Также из самолетов высадили пассажиров, которые уже заняли свои места перед вылетом.
По информации местных СМИ, лицо, ставшее причиной инцидента, задержано. В настоящее время оно находится в отделении федеральной полиции на территории аэропорта.
Из-за проведения проверок все рейсы на вылет были временно отменены. На информационных табло уже отображаются задержки рейсов продолжительностью до трех часов.
К операции привлекли полицию, таможенников и спасательные службы. Также сообщается, что одна женщина обратилась за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия во время эвакуации.
На данный момент администрация аэропорта не сообщает, когда работа аэродрома будет полностью восстановлена.
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