В Гамбурге эвакуировали часть аэропорта из-за инцидента в зоне безопасности, все вылеты временно отменили

ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток

ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток

ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток

ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток