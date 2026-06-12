Производитель оружия Diehl ведет переговоры о производстве украинских ракет в Германии

Генеральный директор немецкого производителя вооружения Diehl Defence Гельмут Раух во время авиасалона ILA в Берлине заявил о планах расширения сотрудничества с украинской оборонной компанией Fire Point. Как пишет издание Financial Times, речь идет о возможности производства крылатых ракет FP-5 Flamingo в Германии, передает УНН.

По словам руководителя Diehl Defence, компания "оптимистично и позитивно" настроена в отношении кооперации. В ближайшие недели запланированы встречи по обсуждению сотрудничества.

Я считаю, что если мы создаем какой-то новый продукт, то вполне логично иметь его также в Германии или других странах — отметил Раух.

Компания Diehl, производящая систему противовоздушной обороны Iris-T, в апреле подписала технологическое соглашение с Fire Point, но ранее не разглашала никаких подробностей. Раух в комментарии журналистам сообщил, что компания готова предложить украинским партнерам свою головку самонаведения.

Financial Times в своей статье подчеркивает, что совместное производство крылатых ракет "Фламинго" в Европе стало бы самым громким примером того, как растущий оборонный опыт Украины и ее опыт на передовой пользуются все большим спросом у государств-членов НАТО. Идея усиления сотрудничества возникла на фоне поиска Германией альтернатив ракетам "Томагавк", которые должны были быть развернуты в этом году в Германии вместе с батальоном американских солдат. Президент США Дональд Трамп отменил это решение времен Байдена на фоне напряженности с канцлером Фридрихом Мерцем относительно войны в Иране. Широкое использование москвой ракет наземного базирования в Украине, а также размещение дальнобойного оружия в калининграде на Балтийском море, побудило европейские страны приобрести или разработать собственные аналогичные возможности, что они считают важным для сдерживания российской агрессии.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус во время последнего визита в Киев заявил, что "технологические скачки здесь, в Украине, впечатляют" и что изучаются возможности совместных предприятий для разработки вооружений, включая дальнобойные беспилотники, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Заявленная дальность полета ракеты "Фламинго" составляет более 3 тысяч километров. Как сообщил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, сейчас предприятие производит около 200 ракет в месяц и готово масштабировать производство при наличии стабильных заказов и финансирования.

Ракета, поражающая российские заводы: что известно о Flamingo