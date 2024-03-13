"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента США и весь американский народ за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает УНН.

Я благодарю Джо Байдена, его администрацию, Конгресс и американский народ за пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов, направленный на насущные потребности Украины в артиллерии, противотанковом оружии и противовоздушной обороне - написал Зеленский.

Он рассказал, что в новый пакет помощи вошли 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, "Stinger", снаряды для HIMARS, противотанковые комплексы и другое снаряжение, которое является "критически важным на поле боя и для защиты мирных городов и инфраструктуры".

"Каждый боеприпас спасает жизни украинцев, которые ежедневно подвергаются атакам российских оккупантов. Я ценю реализацию наших договоренностей с президентом Байденом", - указал глава государства.

Также он отметил: Украина ожидает, что Конгресс как можно быстрее одобрит дополнительную программу, которая поможет приблизить общую победу.

США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов