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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 425 млн долларов

США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 425 млн долларов

Киев  •  УНН

17:31 • 5467 просмотра

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Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. В него вошли ракеты для ПВО, боеприпасы HIMARS, артиллерия, бронетехника Stryker и другое оборудование.

В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 425 млн долларов. В него вошли ракеты-перехватчики ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие, передает УНН.

Детали

Сегодня Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. 

«Этот пакет..., ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения своих обязательств», - говорится в сообщении.

В Пентагоне также добавили детальное описание нового пакета военной помощи для Украины:

Боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS)

Ракеты Стингер

Оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS).

Боеприпасы воздух-земля

Боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS)

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы

Трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW).

Противотанковые системы Javelin и AT-4

Бронетранспортеры Stryker

Стрелковое оружие и боеприпасы

Медицинское оборудование

Подрывное оборудование и боеприпасы; и

Запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии», - говорится в сообщении.

США готовятся объявить новый пакет военной помощи Украине - Ллойд Остин31 октября 2024, 21:02 • 17137 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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