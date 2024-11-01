США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 425 млн долларов

В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 425 млн долларов. В него вошли ракеты-перехватчики ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие, передает УНН.

Детали

Сегодня Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

«Этот пакет..., ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения своих обязательств», - говорится в сообщении.

В Пентагоне также добавили детальное описание нового пакета военной помощи для Украины:

Боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS)

Ракеты Стингер

Оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS).

Боеприпасы воздух-земля

Боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS)

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы

Трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW).

Противотанковые системы Javelin и AT-4

Бронетранспортеры Stryker

Стрелковое оружие и боеприпасы

Медицинское оборудование

Подрывное оборудование и боеприпасы; и

Запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии», - говорится в сообщении.

США готовятся объявить новый пакет военной помощи Украине - Ллойд Остин