США готовятся объявить новый пакет военной помощи Украине - Ллойд Остин
Киев • УНН
США готовят очередной пакет военной помощи для Украины, который будет включать артиллерию, ПВО и бронетехнику. Ллойд Остин подтвердил намерение США и союзников продолжать наращивать военную поддержку.
Вскоре США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает Министр обороны США Ллойд Остин, передает УНН.
Детали
По словам министра обороны США Ллойда Остин, речь идет о предоставлении артиллерии, систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов и других важных средств обороны, которые помогут Украине противостоять российской агрессии.
Остин также подчеркнул, что США совместно с союзниками по Контактной группе по вопросам обороны Украины будут продолжать наращивать военную поддержку. Информацию о предстоящей помощи подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Помощь Украине со стороны США уменьшится независимо от того, кто победит на выборах президента - Bloomberg27 октября 2024, 18:59 • 42680 просмотров