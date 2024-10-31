США готовятся объявить новый пакет военной помощи Украине - Ллойд Остин

ukenru
Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 63685 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 102774 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 105643 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 108166 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 125942 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 122367 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 166227 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128706 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124337 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 153228 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

12:47 • 61173 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 100519 просмотра
Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

13:57 • 59129 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 61103 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 58455 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 125942 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 131320 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 166227 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 138758 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 153228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 27101 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 58455 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 25775 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 61103 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 100519 просмотра
Актуальное
США готовятся объявить новый пакет военной помощи Украине - Ллойд Остин

США готовятся объявить новый пакет военной помощи Украине - Ллойд Остин

Киев  •  УНН

21:02 • 3500 просмотра

Read in English

США готовят очередной пакет военной помощи для Украины, который будет включать артиллерию, ПВО и бронетехнику. Ллойд Остин подтвердил намерение США и союзников продолжать наращивать военную поддержку.

Вскоре США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает Министр обороны США Ллойд Остин, передает УНН.

Детали

По словам министра обороны США Ллойда Остин, речь идет о предоставлении артиллерии, систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов и других важных средств обороны, которые помогут Украине противостоять российской агрессии.

Остин также подчеркнул, что США совместно с союзниками по Контактной группе по вопросам обороны Украины будут продолжать наращивать военную поддержку. Информацию о предстоящей помощи подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Помощь Украине со стороны США уменьшится независимо от того, кто победит на выборах президента - Bloomberg27 октября 2024, 18:59 • 42680 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
kontaktnaya-gruppa-po-voprosam-oboroni-ukrainiКонтактная группа по вопросам обороны Украины
lloid-ostinЛлойд Остин
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина