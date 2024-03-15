В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

Выделенный недавно США пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов имеет уникальный характер, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

По ее словам, это был единичный случай, помощь Киеву со стороны США не имеет устойчивого характера.

В новый пакет вышли переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Дополнение

О выделении транша в 300 миллионов долларов было объявлено 12 марта. Как рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, деньги были выделены на самые острые потребности украинской стороны.

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