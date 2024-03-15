В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  101677 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  102946 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  114384 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  132986 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126913 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126612 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120548 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109030 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123282 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121216 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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11 марта 2024, 08:40  •  265736 просмотра

В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

США предоставили Украине уникальный пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, включая зенитные ракеты "Стингер" и боеприпасы для систем противовоздушной обороны, но это был единичный случай и не был частью постоянной программы помощи.

Война •   •  1796 просмотра
В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали

Жители приграничного российского села Козинка в Белгородской области были эвакуированы из-за серьезных разрушений, вызванных боевыми действиями между российскими и украинскими войсками.

Война •   •  3013 просмотра
Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали

Макрон заявил о готовности к противостоянию с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции противостоять России, если она продолжит эскалацию ситуации, гарантируя, что Россия никогда не победит, поддерживая суверенитет Украины и ее международно признанные границы.

Война •   •  3204 просмотра
Макрон заявил о готовности к противостоянию с Россией

Суд отказал Трампу в закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов

Федеральный судья Эйлин Кэннон отклонила ходатайство Дональда Трампа о закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов, изъятых из его имения в Мар-а-Лаго.

политика •   •  4134 просмотра
Суд отказал Трампу в закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов

Rheinmetall построит в Украине как минимум четыре завода

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода по производству оружия для изготовления снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.

Война •   •  7089 просмотра
Rheinmetall построит в Украине как минимум четыре завода

Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира

Макрон заявил, что Европа должна готовиться к войне, если хочет мира, поскольку победа России в Украине снизит доверие к Европе до нуля, а война может распространиться по всей Европе, что возложит ответственность на Россию.

Война •   •  8730 просмотра
Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира

Результат войны в Украине будет весной - Боррель

Исход войны России против Украины решится весной-летом этого года, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Война •   •  8705 просмотра
Результат войны в Украине будет весной - Боррель

В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в Винницкой области в результате удара беспилотника по жилому дому.

Война •   •  10282 просмотра
В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб

На Сумщине 5 человек ранены из-за обстрелов россиян

5 человек получили ранения в Сумской области в результате интенсивных российских обстрелов нескольких населенных пунктов.

Война •   •  14663 просмотра
На Сумщине 5 человек ранены из-за обстрелов россиян

Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко

Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена после того, как расследование выявило хищения и незадекларированные активы его семьи.

политика •   •  18607 просмотра
Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко