США выделили новый пакет военной помощи Украине: что входит в $725 млн

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи стоимостью $725 миллионов. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает УНН.

Детали

Новый пакет помощи предусматривает поставки ключевых видов вооружения, необходимых для защиты Украины от террористической агрессии.

В перечень входят дополнительные боеприпасы для Высокомобильных ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты к переносным зенитно-ракетным комплексам Stinger, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины, противотанковое оружие и другое оборудование.

Согласно официальным данным, вооружение предоставляется со складов Пентагона по программе президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA). Этот механизм позволяет администрации США оперативно передавать военную помощь из собственных резервов без необходимости согласования с Конгрессом.

США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов: что войдет