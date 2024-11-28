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Европа ищет пути замены военной помощи США для Украины

Европа ищет пути замены военной помощи США для Украины

Киев  •  УНН

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Европейские страны рассматривают варианты компенсации возможного сокращения американской помощи Украине. США остаются крупнейшим поставщиком оружия, f ЕС нуждается в $340 млрд ежегодно для усиления обороны.

Дональд Трамп неоднократно говорил о скором завершении войны в Украине. Но его заявления вызывают беспокойство, ведь есть предположение, что США могут сократить военную помощь, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Эти опасения усиливает назначение Кита Келлога, эксгенерала США, на должность "специального представителя по вопросам Украины и России". Ранее он предлагал приостановить военную поддержку Киева ради завершения войны.

Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

детали

Новые вызовы для Европы

Европейские страны не могут полностью компенсировать возможное сокращение помощи США в ближайшее время. В то же время они активно увеличивают производство боеприпасов и артиллерии через компании вроде Rheinmetall (Германия) и KNDS. Но США все равно остаются крупнейшим поставщиком вооружений для Украины, особенно в сегменте высокотехнологичной артиллерии, например HIMARS и M777, которая является критически важной для украинской обороны и контрнаступлений.

Согласно данным, более половины военной помощи Украине в ракетах и артиллерии поступает именно из США. Европейские правительства в настоящее время сталкиваются с трудностями в финансировании растущих расходов на оборону.

По оценкам Bloomberg, для полного покрытия потребностей на модернизацию и усиление обороноспособности страны НАТО, ЕС должны увеличить расходы на оборону на $340 млрд ежегодно. Однако идея совместного заимствования средств остается табу для отдельных членов ЕС, таких как Германия. Европа также сталкивается с проблемами в обеспечении боеприпасами.

Обещанный миллион снарядов для Украины удалось предоставить только через восемь месяцев, а российское производство в настоящее время превышает совокупные усилия ЕС.

Готова ли Украина к сокращению поддержки?

Украина постепенно наращивает собственное производство оружия, в частности дронов. Европейские компании, такие как Rheinmetall, уже открыли заводы на территории Украины. Тем не менее, армия по-прежнему в значительной степени зависит от западного снабжения, особенно США.

Россия, несмотря на потери, продолжает наращивать военные расходы, которые в 2025 году могут достичь 40% бюджета страны. В то же время российские производственные мощности также имеют ограничения, что может создать дефицит вооружений до 2026 года.

Чего ожидать от Европы?

Европа имеет ресурсы для наращивания военной поддержки Украины. По словам генерала Бена Ходжеса, даже без США западные экономики значительно превышают по мощности Россию. Однако ключевым остается вопрос политической воли. Если США сократят свою роль, Европе придется быстрее объединять усилия и разрабатывать стратегии массового производства оружия.

Пока неизвестно, как изменится баланс сил на фронте, но понятно одно: поддержка Украины остается критически важной для безопасности всей Европы.

Какими могут быть действия Европы:

  • Увеличение собственного производства артиллерийских снарядов, ракет и систем ПВО; 
  • Углубление сотрудничества внутри НАТО и ЕС для объединения возможностей (это может включать совместное производство оружия, интеграцию оборонных систем, а также улучшение обмена разведданными).
  • Привлечение новых партнеров и ресурсов. - укрепление экономической поддержки
  • Создание альтернативных каналов для поставки оружия. - усиление дипломатических усилий.

Как сейчас действуют США?

Президент Джо Байден использует время, чтобы оказать Украине военную помощь. сейчас Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов.

По словам источников, пакет будет включать разнообразное оружие, направленное на сдерживание наступления рф. Среди предусмотренных поставок: противотанковое оружие, мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, кассетные боеприпасы, которые могут использоваться в ракетах GMLRS.

Также администрация Байдена имеет $6,5 млрд для передачи оружия Украине, но может не успеть их использовать до конца срока. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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