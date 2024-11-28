Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов
Киев • УНН
Администрация Байдена планирует оказать Украине военную помощь на $725 млн, включая противотанковое оружие, мины и HIMARS. Пакет может быть объявлен в понедельник, но его содержание может измениться до подписания.
Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом $725 миллионов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Этот шаг является частью усилий по поддержке Киева перед завершением президентского срока Байдена в январе. По словам источников, близких к плану, пакет будет включать разнообразное оружие, направленное на сдерживание наступления российских войск. среди предусмотренных поставок:
- противотанковое оружие,
- мины,
- дроны,
- ракеты Stinger,
- боеприпасы для систем HIMARS,
- кассетные боеприпасы, которые могут использоваться в ракетах GMLRS.
Ожидается, что официальное уведомление в Конгресс США по этому пакету поступит уже в понедельник. Однако содержание и размер пособия могут измениться к моменту подписания документа Джо Байденом.
Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью Байдена.
Этот пакет станет крупнейшим использованием президентского полномочия (Presidential Drawdown Authority, PDA) для экстренного выделения оружия со складов США. Ранее такие пакеты обычно составляли $125-250 миллионов, а сейчас у Байдена есть доступ к еще $4-5 миллиардов PDA, одобренных Конгрессом.
Напомним
Администрация Байдена имеет $6,5 млрд для передачи оружия Украине, но может не успеть их использовать до конца срока. Пентагон достиг лимита ежемесячных поставок и имеет логистические проблемы.