Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом $725 миллионов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Этот шаг является частью усилий по поддержке Киева перед завершением президентского срока Байдена в январе. По словам источников, близких к плану, пакет будет включать разнообразное оружие, направленное на сдерживание наступления российских войск. среди предусмотренных поставок:

противотанковое оружие,

мины,

дроны,

ракеты Stinger,

боеприпасы для систем HIMARS,

кассетные боеприпасы, которые могут использоваться в ракетах GMLRS.

Ожидается, что официальное уведомление в Конгресс США по этому пакету поступит уже в понедельник. Однако содержание и размер пособия могут измениться к моменту подписания документа Джо Байденом.

Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью Байдена.

Этот пакет станет крупнейшим использованием президентского полномочия (Presidential Drawdown Authority, PDA) для экстренного выделения оружия со складов США. Ранее такие пакеты обычно составляли $125-250 миллионов, а сейчас у Байдена есть доступ к еще $4-5 миллиардов PDA, одобренных Конгрессом.

Напомним

Администрация Байдена имеет $6,5 млрд для передачи оружия Украине, но может не успеть их использовать до конца срока. Пентагон достиг лимита ежемесячных поставок и имеет логистические проблемы.