В Латвии утвердили новое правительство во главе с проукраинским премьер-министром Кулбергсом
Киев • УНН
Парламент Латвии утвердил коалиционное правительство Андриса Кулбергса 57 голосами против 34. Кабинет сосредоточится на сокращении бюрократии и экономическом росте.
Во вторник, 17 ноября, в Латвии утвердили новое коалиционное правительство во главе с проукраинским премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Об этом сообщает LSM, передает УНН.
Детали
За правительство, сформированное партией "Объединённый список" и её коалиционным партнёром "Национальный альянс", проголосовали 57 депутатов. В то же время 34 проголосовали против.
В 23:30 по местному времени начнётся торжественное заседание правительства, на котором выступят президент государства Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Андрис Кулбергс.
Как отметил новый премьер-министр, латвийское правительство должно сосредоточиться не только на сокращении бюрократии, но и на содействии реальному экономическому росту страны.
Напомним
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, чья партия набрала больше всего голосов на парламентских выборах в прошлом месяце, сообщил, что его политическая сила достигла договорённости о создании двухпартийной правительственной коалиции.