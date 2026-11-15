Прем'єр Латвії заявив про досягнення домовленості щодо нового уряду

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Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, чия партія набрала найбільше голосів на парламентських виборах минулого місяця, повідомив, що його політична сила досягла домовленості про створення двопартійної урядової коаліції, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається в оприлюдненій у неділю заяві канцелярії прем’єр-міністра, очолюваний Кулбергсом "Об’єднаний список" домовився про формування коаліції з "Національним об’єднанням". Це забезпечує їм більшість в один мандат у парламенті, що налічує 100 депутатів. Наразі тривають переговори щодо політичного курсу та умов співпраці; для того, щоб новий уряд зміг розпочати роботу, парламент має висловити йому вотум довіри.

"Національному об’єднанню" запропонували до понеділка висунути кандидатів на посади міністрів внутрішніх справ, добробуту та культури. Згідно із заявою, Кулбергс також попросив міністра оборони Райвіса Мелніса залишитися на своїй посаді.

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