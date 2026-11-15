Премьер Латвии заявил о достижении договорённости относительно нового правительства

Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, чья партия набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах в прошлом месяце, сообщил, что его политическая сила достигла договоренности о создании двухпартийной правительственной коалиции, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в опубликованном в воскресенье заявлении канцелярии премьер-министра, возглавляемый Кулбергсом «Объединенный список» договорился о формировании коалиции с «Национальным объединением». Это обеспечивает им большинство в один мандат в парламенте, насчитывающем 100 депутатов. В настоящее время продолжаются переговоры по поводу политического курса и условий сотрудничества; для того чтобы новое правительство смогло начать работу, парламент должен выразить ему вотум доверия.

«Национальному объединению» предложили до понедельника выдвинуть кандидатов на должности министров внутренних дел, благосостояния и культуры. Согласно заявлению, Кулбергс также попросил министра обороны Райвиса Мелниса остаться на своем посту.

Латвия готовит запрет на транзит зерна из России и Беларуси — Сибига раскрыл, как Москва финансировала войну