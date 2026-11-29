Мужская сборная Украины по баскетболу уступила Черногории со счетом 71:77 в матче второго этапа квалификации чемпионата мира 2027 года, осложнив свои шансы на выход в финальную часть турнира. Об этом сообщает УНН.

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Номинально домашний поединок подопечных Айнарса Багатскиса состоялся в столице Латвии Риге. Первую четверть команды завершили с равным счетом 19:19, однако на большой перерыв украинцы ушли с отставанием в 3 очка — 33:36.

Во второй половине встречи преимущество черногорцев достигало 9 очков. В последней четверти украинцам удалось сократить отставание до минимального — 60:61, однако соперник удержал лидерство до финальной сирены.

Одной из главных проблем сборной Украины стала борьба за подборы, по которым Черногория превосходила со счетом 46:31.

Самым результативным игроком матча стал Максим Шульга, который набрал 17 очков и отдал 5 результативных передач. Дмитрий Скапинцев принес украинской команде 14 очков, а Александр Ковляр — 13.

Сохраняет ли Украина шансы на чемпионат мира

Сборная Украины завершила ноябрьское международное окно двумя поражениями подряд. После 10 матчей квалификации в активе украинцев 6 побед и 4 поражения.

До завершения отбора команда Багатскиса проведет еще 2 поединка — против Греции и Португалии. Путевки на чемпионат мира 2027 года получат 3 лучшие сборные группы.

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