Україна вдруге поспіль програла у відборі на ЧС-2027 з баскетболу та опинилася під загрозою втрати путівки
Київ • УНН
Україна поступилася Чорногорії 71:77 і зазнала другої поспіль поразки у відборі на ЧС-2027. Попереду матчі з Грецією та Португалією.
Чоловіча збірна України з баскетболу поступилася Чорногорії з рахунком 71:77 у матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2027 року, ускладнивши свої шанси на вихід до фінальної частини турніру. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Номінально домашній поєдинок підопічних Айнарса Багатскіса відбувся у столиці Латвії Ризі. Першу чверть команди завершили з рівним рахунком 19:19, однак на велику перерву українці пішли з відставанням у 3 очки – 33:36.
У другій половині зустрічі перевага чорногорців сягала 9 очок. В останній чверті українцям вдалося скоротити відставання до мінімального – 60:61, проте суперник втримав лідерство до фінальної сирени.
Однією з головних проблем збірної України стала боротьба за підбирання м'яча, за якими Чорногорія переважала з рахунком 46:31.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Шульга, який набрав 17 очок та віддав 5 результативних передач. Дмитро Скапінцев приніс українській команді 14 очок, а Олександр Ковляр – 13.
Чи зберігає Україна шанси на чемпіонат світу
Збірна України завершила листопадове міжнародне вікно двома поразками поспіль. Після 10 матчів кваліфікації в активі українців 6 перемог та 4 поразки.
До завершення відбору команда Багатскіса проведе ще 2 поєдинки – проти Греції та Португалії. Путівки на чемпіонат світу 2027 року отримають 3 найкращі збірні групи.
Україна зберегла шанси на ЧС-2027 з баскетболу після поразки Португалії - що далі27.11.26, 15:04 • 4249 переглядiв