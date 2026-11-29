Чоловіча збірна України з баскетболу поступилася Чорногорії з рахунком 71:77 у матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2027 року, ускладнивши свої шанси на вихід до фінальної частини турніру. Про це повідомляє УНН.

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Номінально домашній поєдинок підопічних Айнарса Багатскіса відбувся у столиці Латвії Ризі. Першу чверть команди завершили з рівним рахунком 19:19, однак на велику перерву українці пішли з відставанням у 3 очки – 33:36.

У другій половині зустрічі перевага чорногорців сягала 9 очок. В останній чверті українцям вдалося скоротити відставання до мінімального – 60:61, проте суперник втримав лідерство до фінальної сирени.

Однією з головних проблем збірної України стала боротьба за підбирання м'яча, за якими Чорногорія переважала з рахунком 46:31.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Шульга, який набрав 17 очок та віддав 5 результативних передач. Дмитро Скапінцев приніс українській команді 14 очок, а Олександр Ковляр – 13.

Чи зберігає Україна шанси на чемпіонат світу

Збірна України завершила листопадове міжнародне вікно двома поразками поспіль. Після 10 матчів кваліфікації в активі українців 6 перемог та 4 поразки.

До завершення відбору команда Багатскіса проведе ще 2 поєдинки – проти Греції та Португалії. Путівки на чемпіонат світу 2027 року отримають 3 найкращі збірні групи.

Україна зберегла шанси на ЧС-2027 з баскетболу після поразки Португалії - що далі