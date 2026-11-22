Украинские военные провели совместные учения с дронами вместе с армиями США, Великобритании и других стран НАТО
Киев • УНН
Украинские военные приняли участие в учениях Drone Crucible вместе с силами США, Великобритании, Германии и Латвии. Союзники испытывали дроны и обменивались боевым опытом.
Украинские военнослужащие приняли участие в международных учениях Drone Crucible вместе с представителями вооружённых сил США, Великобритании, Германии и Латвии. Во время тренировок союзники испытывали беспилотники, отрабатывали управление ими в условиях, приближенных к боевым, и обменивались опытом современной войны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Первые учения Drone Crucible организовало Командование специальных операций США в Европе (SOCEUR). Главной целью стало совершенствование совместного применения малых беспилотных систем и проверка их возможностей в полевых условиях.
Украинские военные поделились с иностранными партнёрами практическими наработками, полученными в ходе боевых действий. В то же время участники испытали различные способы использования беспилотников и отработали взаимодействие между подразделениями.
Боевой опыт ВСУ помогает совершенствовать беспилотные технологии НАТО
Особенностью учений стало непосредственное сотрудничество операторов дронов с разработчиками. Военнослужащие тестировали беспилотные системы и передавали производителям замечания и предложения по их совершенствованию.
Кроме того, участники повышали навыки пилотирования и отрабатывали совместные действия, необходимые для коллективной обороны.
В Генштабе подчеркнули, что такие тренировки дают Украине возможность не только перенимать практики партнёров, но и передавать союзникам собственный боевой опыт применения дронов.
Совместные учения также направлены на развитие технологий беспилотных систем и повышение готовности военнослужащих разных стран к современным боевым вызовам.
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