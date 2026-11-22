В Латвии партия «Согласие» (Saskaņa), которая ранее была крупнейшей пророссийской политической силой страны, приняла решение о самороспуске. Причиной стали неудачные результаты парламентских выборов и утрата поддержки избирателей. Об этом сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на члена правления партии Валерия Агешина, пишет УНН.

Подробности

Решение о прекращении деятельности политической силы было принято 21 ноября во время партийного съезда.

Агешин, который состоял в партии более 25 лет, назвал самороспуск вполне закономерным и единственно возможным решением.

По его словам, последние парламентские выборы продемонстрировали, что программные идеи «Согласия» больше не находят достаточной поддержки среди населения.

Почему пророссийская партия решила прекратить существование

Агешин отметил, что избирателей почти не заинтересовали предложения партии о социальной справедливости, защите прав человека, борьбе с неравенством и налогообложении имущества высокопоставленных чиновников.

Среди других инициатив он назвал защиту интересов работников и введение пенсий за выслугу лет для педагогов.

Премьер Латвии призвал ЕС закрыть границы для всех граждан России

Политик также раскритиковал рост популизма в латвийской политике, заявив, что избиратели всё чаще ориентируются на конкретных кандидатов, а не на программы партий.

Ранее председатель «Согласия» Янис Урбанович предполагал, что ноябрьский съезд может стать последним в истории политической силы.

Партия, которая на протяжении многих лет имела значительное влияние на политическую жизнь Латвии, после двух подряд неудачных парламентских кампаний решила начать процедуру самоликвидации.

Латвия отказывается от нормализации отношений с Россией даже после окончания войны в Украине