У Латвії партія "Злагода" (Saskaņa), яка раніше була найбільшою проросійською політичною силою країни, ухвалила рішення про саморозпуск. Причиною стали невдалі результати парламентських виборів та втрата підтримки виборців. Про це повідомляє латвійське видання Delfi із посиланням на члена правління партії Валерія Агешина, пише УНН.

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Рішення про припинення діяльності політичної сили ухвалили 21 листопада під час партійного з'їзду.

Агешин, який перебував у лавах партії понад 25 років, назвав саморозпуск цілком закономірним і єдиним можливим рішенням.

За його словами, останні парламентські вибори продемонстрували, що програмні ідеї "Злагоди" більше не знаходять достатньої підтримки серед населення.

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Агешин зазначив, що виборців майже не зацікавили пропозиції партії щодо соціальної справедливості, захисту прав людини, боротьби з нерівністю та оподаткування майна високопосадовців.

Серед інших ініціатив він назвав захист інтересів працівників і запровадження пенсій за вислугу років для педагогів.

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Політик також розкритикував зростання популізму в латвійській політиці, заявивши, що виборці дедалі частіше орієнтуються на конкретних кандидатів, а не на програми партій.

Раніше голова "Злагоди" Яніс Урбанович припускав, що листопадовий з'їзд може стати останнім в історії політичної сили.

Партія, яка протягом багатьох років мала значний вплив на політичне життя Латвії, після двох поспіль невдалих парламентських кампаній вирішила розпочати процедуру самоліквідації.

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