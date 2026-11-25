Латвия готовит "большие новости" относительно экспорта украинского зерна
Киев • УНН
Латвия работает с Украиной над экспортом зерна через свою инфраструктуру. Решение о запрете транзита российского зерна ещё не принято.
В ближайшее время можно ожидать "больших новостей" относительно перевозки украинского зерна. Это пообещал в среду, 25 ноября, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, пишет УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
По словам Кулбергса, латвийская сторона работает с Украиной над тем, как с помощью инфраструктуры Латвии содействовать экспорту украинского зерна. Подробности этой инициативы премьер страны не раскрыл, пообещав "большие новости" в ближайшее время.
В то же время вопрос транзита российского зерна на заседании латвийского правительства на этой неделе не рассматривался, отметил он.
На замечание о том, что поддержка Украины не исключает возможности остановить транзит российского зерна через Латвию, Кулбергс ответил, что это "комплексный вопрос" и "мы не можем делать поспешных шагов".
13 ноября Министерство иностранных дел (МИД) Латвии под руководством Байбы Браже, которая в то время ещё занимала должность министра иностранных дел, объявило о намерении ввести запрет на транзит зерна из России и Беларуси, используя механизм национальных санкций.
МИД совместно с другими министерствами подготовил проект правил кабинета министров и представил его Кулбергсу. Документ предусматривает запрет на транзит через территорию Латвии зерна российского и белорусского происхождения.
Кулбергс говорит о необходимости оценить возможности запрета транзита российского зерна уже более месяца.
Атаки РФ на украинские порты угрожают мировой продовольственной безопасности — МИД24.11.26, 04:53 • 15780 просмотров