В ближайшее время можно ожидать "больших новостей" относительно перевозки украинского зерна. Это пообещал в среду, 25 ноября, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

По словам Кулбергса, латвийская сторона работает с Украиной над тем, как с помощью инфраструктуры Латвии содействовать экспорту украинского зерна. Подробности этой инициативы премьер страны не раскрыл, пообещав "большие новости" в ближайшее время.

В то же время вопрос транзита российского зерна на заседании латвийского правительства на этой неделе не рассматривался, отметил он.

На замечание о том, что поддержка Украины не исключает возможности остановить транзит российского зерна через Латвию, Кулбергс ответил, что это "комплексный вопрос" и "мы не можем делать поспешных шагов".

13 ноября Министерство иностранных дел (МИД) Латвии под руководством Байбы Браже, которая в то время ещё занимала должность министра иностранных дел, объявило о намерении ввести запрет на транзит зерна из России и Беларуси, используя механизм национальных санкций.

МИД совместно с другими министерствами подготовил проект правил кабинета министров и представил его Кулбергсу. Документ предусматривает запрет на транзит через территорию Латвии зерна российского и белорусского происхождения.

Кулбергс говорит о необходимости оценить возможности запрета транзита российского зерна уже более месяца.

Атаки РФ на украинские порты угрожают мировой продовольственной безопасности — МИД