Латвія готує "великі новини" щодо експорту українського зерна
Київ • УНН
Латвія працює з Україною над експортом зерна через свою інфраструктуру. Рішення про заборону транзиту російського зерна ще не ухвалили.
Найближчим часом можна очікувати "великих новин" щодо перевезення українського зерна. Це пообіцяв у середу, 25 листопада прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, пише УНН з посиланням на Delfi.
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За словами Кулбергса, латвійська сторона працює з Україною над тим, як за допомогою інфраструктури Латвії сприяти експорту українського зерна. Подробиці цієї ініціативи прем'єр країни не розкрив, пообіцявши "великі новини" найближчим часом.
Водночас питання транзиту російського зерна на засіданні латвійського уряду цього тижня не розглядалося, зазначив він.
На зауваження про те, що підтримка України не відкидає можливості зупинити транзит російського зерна через Латвію, Кулбергс відповів, що це "комплексне питання" і "ми не можемо робити поспішних кроків".
13 листопада Міністерство закордонних справ (МЗС) Латвії під керівництвом Байби Браже, яка ще займала тоді посаду міністра закордонних справ, оголосило про намір ввести заборону на транзит зерна з росії та білорусі, використовуючи механізм національних санкцій.
МЗС спільно з іншими міністерствами підготувало проєкт правил кабінету міністрів і представило його Кулбергсу. Документ передбачає заборону транзиту через територію Латвії зерна російського та білоруського походження.
Кулбергс говорить про необхідність оцінити можливості заборони транзиту російського зерна вже понад місяць.
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