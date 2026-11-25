Відпустка-2027: турагентка пояснила, кому варто бронювати літній відпочинок уже зараз

Керівники НАБУ та САП, а також ексголова СБУ і колишній генпрокурор знову не зʼявилися на ТСК – Гончаренко

"Сяде за стіл і одразу покладе на нього ноги" - у рф зневажливо висловились щодо участі Європи у переговорах по Україні

Польща просить НАТО збивати російські ракети над Україною - Bloomberg

На аеродромі "Саваслейка" уражено три російських МіГ-31 і два Су-34 - Генштаб

Основний удар рф цієї ночі був по енергетиці і газовій інфраструктурі - Корецький розкрив масштаби

Самарський дубль: Генштаб підтвердив ураження Куйбишевського і Сизранського НПЗ

Легалізацію ринку криптовалют в Україні схвалив парламент - коли запрацює закон

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Студенти, вибори та гроші за голови: колишній підрядник розповів, як нинішній директор НАБУ Кривонос організовував підкуп виборців