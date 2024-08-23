Пограничники предупредили о возможном замедлении движения на украинско-польской границе с 26 августа
Киев • УНН
С 26 августа на полтора месяца начнутся ремонтные работы в пункте пропуска «Шегини». Пограничники предупреждают о возможном замедлении движения на украинско-польской границе и просят учесть это при планировании путешествий.
С 26 августа возможно замедление движения на украинско-польской границе из-за ремонтных работ в пределах пункта пропуска «Шегини». Работы продлятся полтора месяца, сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.
Внимание! 26 августа в 9.00 в пределах пункта пропуска «Шегини» начнутся ремонтные работы двух полос движения. Речь идет о полосах для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины. Ремонт продлится полтора месяца
Пограничники попросили граждан учесть эту информацию при планировании путешествий.
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