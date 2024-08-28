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Польща розпочала ремонт пункту пропуску "Медика": може сповільнитись рух на кордоні

Польща розпочала ремонт пункту пропуску "Медика": може сповільнитись рух на кордоні

Київ • УНН

 • 12493 перегляди

Польська сторона розпочала ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика". Це може сповільнити рух вантажівок та автобусів на виїзд з України, громадянам рекомендують обирати інші пункти пропуску.

Сьогодні,  28 серпня, польська сторона розпочала ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика". Це може сповільнити рух вантажівок та автобусів на виїзд з України. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, передає УНН

Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Шегині" Сьогодні об 11.00 польська сторона розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Медика". Через це може сповільнитися рух у напрямку смуг руху для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України (вʼїзд в Республіку Польща)

- йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Як повідомляється, зараз роботи проводяться на вантажному напрямку. Тож прикордонники просять громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Раніше УНН повідомляв, що з 26 серпня можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні через ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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